Xiaomi 14T : le prix du smartphone est en forte baisse, ne ratez pas cette offre du store officiel !

Plus de six mois après sa sortie en France, le Xiaomi 14T devient de plus en plus accessible en termes de prix. Grâce à un cumul de promotions de la part du store officiel, vous pouvez économiser 400 euros sur l'achat du smartphone.

Jusqu'au dimanche 15 juin 2025, la boutique officielle Xiaomi vous donne la possibilité de profiter d'une superbe offre sur l'achat du Xiaomi 14T. Proposé en plusieurs coloris, le smartphone du constructeur chinois peut être obtenu à 253 euros au lieu de 653 euros.

Les 400 euros de réduction se font grâce à une remise immédiate de 200 euros de la part du store, un coupon de réduction de 100 euros disponible à cette adresse, et un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien téléphone usagé. En plus de ce cumul de promotions, il est possible d'obtenir une remise supplémentaire qui correspond à la valeur du téléphone repris.

Le smartphone Xiaomi 14T en détails

Dévoilé par Xiaomi en septembre 2024, le modèle light du Xiaomi 14 possède un écran tactile AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 1220 x 2712 pixels, un taux de rafraîchissement AdaptiveSync de 144 Hz et une densité de 446 ppp.

Le Xiaomi 14T embarque aussi un processeur MediaTek Dimensity 8300-ultra, une mémoire vive de 12 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. Fonctionnant sous le système d'exploitation mobile Android 14 avec une surcouche HyperOS, le smartphone est alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide à 67 W.

Du côté de l'APN du smartphone, un capteur de 50 MP (Leica, IMX906, f/1.7, autofocus), un téléobjectif de 50 MP (Leica, zoom x2.6, zoom optique x4, f/1.9, lentille 5P), une caméra ultra grand-angle de 12 MP (Leica, f/2.2, FOV 120°) et une caméra frontale de 32 MP dédiée la prise de selfies sont de la partie. Enfin, la connectivité du Xiaomi 14T comprend la technologie sans fil Bluetooth 5.4, le GPS, le Wi-Fi 6E, le NFC, l'USB Type C, un lecteur d'empreintes sous l'écran et la reconnaissance faciale.