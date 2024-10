Test du Xiaomi 14T : des prestations haut de gamme à un tarif raisonnable, que demander de plus ?

Xiaomi est de retour avec une nouvelle série T avec son Xiaomi 14T. Comme chaque année, ces smartphones veulent proposer un rapport qualité-prix encore plus agressif que la série principal, mais comme toujours, quelques concessions sont réalisées pour faire baisser la facture. Est-on alors toujours face à l’un des smartphones les plus équilibrés de l’année ?

Les Xiaomi de la série T sont généralement conçus avec l’objectif d’apporter le plus de performances à un tarif plus contenu. Cependant, ceux-ci ont historiquement toujours un peu délaissé certains aspects essentiels, notamment la photo, mais Xiaomi avait largement corrigé le tir dès l’année dernière avec ses Xiaomi 13T.

Le nouveau Xiaomi 14T s’inscrit dans la lignée de son prédécesseur. Il vient améliorer certaines parties du smartphone, que ce soit au niveau de l’écran ou du design, mais au détriment de certaines autres parties de la fiche technique, notamment en photo. Xiaomi a-t-il su faire les bons choix cette année ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.

Prix et disponibilité

Ce nouveau Xiaomi 14T est disponible à 649 euros en France dans une seule version, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Notre modèle de test, lui, est différent, puisqu’il dispose de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Cela ne devrait pas fortement changer l’expérience utilisateur d’un modèle à l’autre.

Il est important de noter que ce Xiaomi 14T est le premier smartphone de l’entreprise chinoise à être commercialisé sans adaptateur secteur, ce dernier évoquant des raisons écologiques derrière cette décision. Il vous faudra donc vous en procurer un séparément. Dans la boîte, on retrouve un simple câble USB-C vers USB-A ainsi qu’une coque de protection foncée en plastique mou. C’est donc une bonne nouvelle pour ceux qui veulent directement protéger l’appareil dès la sortie de la boîte. D’ailleurs, l’autre bon point, c’est qu’un film de protection est déjà préinstallé sur l’écran.

Fiche Technique

Xiaomi 14T Ecran 6,67 pouces

AMOLED

1,5K

144 Hz

Gorilla Glass 5 OS HyperOS 1.0 / Android 14 Chipset Mediatek Dimensity 8300 Ultra RAM 12 Go Stockage 256 Go Photo 50 MP, f/1.7, 23mm (grand angle), 1/1.31", PDAF, OIS

50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2x optical zoom

12 MP, f/2.2, 15mm (ultra grand angle), 1/3.06", 1.12µm

Selfie 32 MP Batterie 5000 mAh

Recharge filaire 67W 5G Oui Biométrie Lecteur d'empreintes digitales sous l'écran Certification pour la résistance à l'eau Oui, IP68 Dimensions 160.5 x 75.1 x 7.8 mm

193 g Prix 649 euros

Design

Les Xiaomi de la série T n’ont jamais vraiment misé sur leur design pour plaire. Le fabricant chinois a toujours privilégié les performances, et donc opté pour une apparence sommaire, assez « brut de décoffrage ». Cela change avec ce nouveau Xiaomi 14T, puisque l’entreprise a largement modifié son design par rapport à son prédécesseur.

Le smartphone pèse toujours 193 grammes sur la balance, mais Xiaomi a revu ses dimensions à la baisse pour le rendre plus moderne et discret. Le Xiaomi 14T mesure désormais 160.5 x 75.1 x 7.8 mm. Alors qu’il conserve la même diagonale d’écran que le 13T précédent, il légèrement plus petit et surtout 0,7 mm plus fin. Cela peut sembler être une petite différence, mais entre seulement deux génération, c’est un bond de géant.

Contrairement au Xiaomi 14T Pro que nous avons testé il y a quelques jours, ce 14T adopte donc une apparence qui nous rappelle beaucoup les iPhone. Les tranches sont plates, et le dos en verre l’est aussi. Malgré cela, les bordures ne sont pas tranchantes. Le smartphone reste donc assez agréable en main, et dégage un bon sentiment de solidité. L’inconvénient, c’est que le dos en verre se transforme rapidement en champ d’empreintes digitales, puisqu’il recueille trop facilement les traces de doigt. Le bouton d'alimentation est texturé, une bonne chose pour ne jamais le confondre avec les boutons de volume juste au-dessus.

A l’arrière, le module photo abrite 3 capteurs différents et un flash LED, qui ressortent tous d’un bloc protubérant, mais assez fin. Une fois posé sur la table, ce que l’on craignait avec un tel module photo se produit : le smartphone n’est pas stable si vous appuyez dans le coin opposé. Il faudra donc bien ajouter la coque pour supprimer ce problème. Notons enfin que le smartphone est certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, Xiaomi ayant désormais pris l’habitude de s’assurer que cette norme soit bien présente sur ses modèles haut de gamme.

Écran

Le Xiaomi 14T propose toujours un écran assez classique de 6,67 pouces, mais bien plus fluide que sur les autres séries grâce à un taux de rafraichissement de 144 Hz. En réalité, il est compliqué de remarquer la différence avec un écran 120 Hz, surtout que le contenu compatible avec une telle fréquence est très limité.

Ce qui saute plutôt aux yeux au premier coup d’œil, c’est que l’écran est plus lumineux que la génération précédente. Xiaomi annonce un pic de luminosité de 4000 nits, mais il s’agit comme toujours d’une donnée difficilement vérifiable, car elle n’est atteignable que sur une petite partie de l’écran sur des contenus bien précis. En luminosité manuelle maximale, on atteint plutôt les 900 nits, ce qui est assez classique dans cette tranche de prix.

L’écran offre une fidélité des couleurs, mais on note une température un peu trop élevée de 7000K (6500K étant la norme vidéo). Les couleurs tirent donc légèrement vers le bleu, mais ce n’est pas catastrophique. Corriger cela est possible en vous rendant dans les paramètres et en sélectionnant le profil de couleurs « Couleurs Originales ».

La dalle abrite un lecteur d’empreintes digitales optique, qui nous a paru parfois un peu capricieux. Nous avons quelques fois dû nous y reprendre à plusieurs reprises pour pouvoir déverrouiller le smartphone.

Logiciel

HyperOS est une surcouche pour le moins assez clivante. Certains adorent, d’autres détestent. Cette dernière s’éloigne beaucoup d’Android Stock, et offre tout un tas d’options de personnalisation. Peut-être même un peu trop, puisqu’il n’est pas rare de se perdre dans les menus. Le problème d'HyperOS est surtout le nombre d'applications préinstallées, bien trop nombreuses à notre goût.

Certaines fonctionnalités gagnent en intuitivité par rapport à MIUI, comme le multi-fenêtrage aux boutons plus explicites. Les paramètres rapides, eux, restent un peu cryptiques. Heureusement, on peut activer des étiquettes textuelles. Notons d’ailleurs aussi que le centre de contrôle est désormais imposé sur ce modèle, ce qui est étonnant. D’habitude, Xiaomi nous permettait de choisir entre ce nouveau design ou l’ancien.

L'intelligence artificielle est au cœur de l'expérience 14T. Plusieurs fonctionnalités, comme un éditeur IA dans la galerie photo, sont disponibles au téléchargement. D'autres fonctionnalités IA (interprète, notes, film, sous-titres) arriveront prochainement. Google Gemini fait aussi son entrée. Il peut suggérer des recettes à partir d'une photo de votre frigo, proposer des idées de livres, et même générer des images. La fonction “Circle to Search” bien aimée des utilisateurs de Galaxy S24 et Pixel 9 sera bientôt disponible, d’après Xiaomi. Notez que le Xiaomi 14T recevra 4 ans de mises à jour majeures d’Android.

Performances

Côté performances, le Xiaomi 14T est propulsé par un le processeur MediaTek Dimensity 8300 Ultra, une petite évolution par rapport au 8200 Ultra du 13T. Ce SoC octa-core embarque des cœurs plus puissants : un Cortex-A715 cadencé à 3,35 GHz, trois à 3,20 GHz, et quatre Cortex-A510 à 2,20 GHz. On le retrouve notamment dans le Poco X6 Pro, vendu plus de 300 euros de moins. Côté graphique, on trouve un GPU Mali-G615-MC6, aussi une petite amélioration par rapport au G610-MC5 précédent. Le tout est épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0 dans notre version.

Comme on s’y attendait, dans les benchmarks, le 14T est un peu plus puissant que son prédécesseur, et se place dans la catégorie des “flagship killers”. Gardez toutefois à l’esprit que nous possédons une version avec 16 Go de RAM, contre 12 Go de RAM pour celle disponible sur le site officiel de Xiaomi. Les scores obtenus sur les benchmarks pourraient donc être légèrement plus faibles avec cette dernière.

La stabilité du Dimensity 8300 Ultra est au rendez-vous, les performances n’étant pas vraiment impactées lors d’un usage intensif pendant une longue période. Fait notable, le smartphone reste simplement tiède même sous forte charge. Que ce soit dans les jeux vidéo tels que Warzone, réputé comme étant très gourmand, ou même lors de la capture d’une longue vidéo en 4K, le smartphone ne bronche pas.

L’écart avec le 13T n’est pas spectaculaire. Pour les processeurs du 13T précédent, le petit gain ne justifie pas vraiment de passer à la nouvelle génération si vous recherchez vraiment davantage de performances.

Le Xiaomi 14T est le premier smartphone du fabricant chinois à être compatible double e-SIM, ce qui signifie que vous pourrez utiliser deux abonnements en même temps sans aucune SIM physique. A l’autre bout de la partie connectivité, il faudra malheureusement faire l’impasse sur le Wi-Fi 7, dommage pour un smartphone sortant à la fin de l’année 2024.

Autonomie de la batterie et recharge

Le nouveau Xiaomi 14T conserve la batterie de 5 000 mAh de son prédécesseur, mais introduit le processeur Dimensity 8300 Ultra, théoriquement plus efficace énergétiquement. Malgré cette évolution, les résultats d'autonomie sont assez similaires à ce que l’on pouvait obtenir sur les modèles précédents.

Lors de nos tests avec une utilisation mixte, c’est-à-dire avec un peu de réseaux sociaux, du gaming, de la navigation par GPS et de la lecture vidéo, le Xiaomi 14T ne tient qu’entre 7 et 8 heures. Le smartphone parviendra à tenir toute la journée sans problème avec un usage classique, mais vous devrez probablement le recharger pendant la nuit pour être sûr de terminer un second jour.

Côté recharge, le Xiaomi 14T supporte une charge rapide de 67W, mais uniquement avec les accessoires de Xiaomi. C'est peu pour le fabricant chinois, puisque le Poco F6 atteint les 90W, mais c'est déjà bien mieux que de nombreux autres fabricants. Le plus gros problème, c’est que l’adaptateur secteur n’est pas fourni dans la boîte, et vous devrez donc l’acheter séparément si vous souhaitez recharger rapidement l’appareil. Heureusement, il est également compatible avec certains chargeurs Power Delivery 3.0. Avec un chargeur Xiaomi de 67W, la recharge complète de 0 à 100% prend 48 minutes. Il vous faudra 15 minutes pour atteindre 49%, et 30 minutes pour atteindre 83%

Pour les utilisateurs privilégiant l'autonomie, sachez que ce modèle n’est clairement pas le plus endurant. Néanmoins, l'expérience globale reste satisfaisante pour une utilisation quotidienne standard.

Audio

Le Xiaomi 14T offre un système audio stéréo assez classique. Deux haut-parleurs, placés en haut et en bas, pour une expérience sonore immersive. Malgré une puissance un peu déséquilibrée entre celui du dessus et celui du dessous, l'équilibre sonore reste correct.

Pour ce qui est de la qualité audio, les aigus sont bien définis et les basses surprenantes pour un smartphone de cette taille. Seul bémol : les voix auraient pu être un peu mieux restituées.

Appareil photo

Le 14T conserve en grande partie la configuration de son aîné, avec quelques ajustements notables. Le capteur principal de 50 MP a été remplacé par un Sony IMX 906, conservant toutefois des spécifications similaires. Le téléobjectif 2x bénéficie d'un nouveau capteur légèrement plus grand, tandis que la caméra selfie passe à 32 MP. L'ultra grand-angle de 13 MP reste inchangé.

Dans le détail, nous retrouvons :

Un capteur principal Sony IMX 906 de 50 MP, f/1.7, 1/1.56″, 23mm

Un téléobjectif 2x Samsung ISOCELL JN1 de 50 MP, f/1.9, 1/2.76″, 50mm

Un ultra grand-angle OmniVision OV13B de 13 MP, f/2.2, 1/3″, 15mm

Une caméra frontale Samsung KD1 de 32 MP, f/2.0, 25mm

Deux modes de prise de vue Leica sont proposés : Authentic et Vibrant. Le premier opte pour une reproduction des couleurs plus fidèle, avec un léger effet vignette et un contraste accru. Le mode Vibrant, comme son nom l'indique, produit des couleurs plus vives et éclatantes.

En conditions de luminosité optimales, le Xiaomi 14T brille par ses clichés de bonne qualité. Le capteur principal offre un niveau de détail impressionnant, une excellente netteté et une large plage dynamique. Le traitement d'image tend à booster les contrastes et les couleurs, donnant vie aux photos sans compromettre leur qualité. Néanmoins, le mode 50 MP dédié produit des images attrayantes à première vue, mais un examen plus approfondi révèle un lissage excessif des détails fins, rappelant presque une peinture à l'aquarelle.

Le téléobjectif 2x se montre particulièrement performant, avec des clichés d'une netteté remarquable et un excellent équilibre entre les hautes lumières et les ombres. Même les photos en zoom 4x sont assez convaincantes, bien qu'elles soient légèrement moins nettes que celles en 2x.

L'ultra grand-angle, bien qu'inférieur en qualité par rapport aux autres objectifs, reste très correct dans sa catégorie. On notera une plage dynamique légèrement réduite et des images moins nettes, mais la correction de la distorsion est particulièrement efficace.

En conditions de faible luminosité, le mode Nuit automatique entre en jeu dans la plupart des scénarios. Les clichés sont capturés rapidement, sans ralentissement notable de l'application.

Le capteur principal produit des images de qualité, avec un bon niveau de détail, une netteté satisfaisante et un bruit quasi inexistant. La plage dynamique est large, offrant un bon équilibre entre les hautes lumières et les ombres. On note cependant une légère tendance à produire des images aux teintes plus chaudes.

Le téléobjectif 2x se comporte admirablement bien en basse lumière, produisant des clichés nets et détaillés. Le zoom 4x, en revanche, montre ses limites dans ces conditions, avec des images plus lissées et une plage dynamique réduite.

L'ultra grand-angle, est, lui, bien moins performant que les autres objectifs la nuit. Les clichés sont beaucoup moins détaillés, et la plage dynamique réduite. Les couleurs ne sont plus très fidèles à la réalité.

Concernant la nouvelle caméra frontale de 32 MP, bien que la netteté ne soit pas exceptionnelle, le niveau de détail est bon sur le sujet, mais moins à l'arrière-plan. On remarque une tendance à accentuer le contraste, tandis que les couleurs sont légèrement atténuées. Dans des conditions d'éclairage difficiles, on constate une perte significative de netteté.

En mode vidéo, le Xiaomi 14T peut enregistrer en 2160p jusqu'à 60 fps avec sa caméra principale, mais à condition que le mode HDR soit désactivé. Le téléobjectif et l'ultra grand-angle sont, eux, limités à 2160p@30fps. La caméra selfie peut également filmer en 4K à 30 fps.

Le Xiaomi 14T offre une expérience photographique solide et polyvalente, mais on est encore loin des meilleurs dans le domaine. Les performances en plein jour sont bonnes, avec des images détaillées et vibrantes. En basse lumière, le smartphone se défend bien, même si quelques limitations persistent, notamment sur le téléobjectif à des hauts niveaux de zoom et l'ultra grand-angle.

Alors, on achète ?

Le Xiaomi 14T est un smartphone que l’on pourrait recommander assez facilement, car sa polyvalence en fait une référence sur son segment. Il brille par son écran de qualité, son processeur performant, sa charge rapide et ses haut-parleurs. Malgré un appareil photo frontal moyen, le 14T excelle en photographie, de jour comme de nuit, en photo comme en vidéo. Le mode zoom 4x surprend particulièrement par sa qualité.

Evidemment, tout n’est pas parfait. L'autonomie mériterait une amélioration, et l'absence de chargeur dans la boîte est assez regrettable, surtout que Xiaomi a conservé son standard de recharge propriétaire et nous avait habitué à inclure un chargeur avec ses smartphones. Il nous parait finalement presque plus intéressant que le modèle Xiaomi 14T Pro, vendu pour 150 euros de plus.