Avec les Xiaomi 14T et 14T Pro, la marque propose des photophones premium pour moins de 1000 euros

Xiaomi a dévoilé ses deux nouveaux smartphones : le Xiaomi 14T et le Xiaomi 14T Pro. Il s’agit de versions « light » du Xiaomi 14 sorti il y a quelques mois. Si des concessions ont été faites au niveau du design et du processeur, la marque chinoise veut garder la qualité photo de son modèle de base. Pour ça, elle continue son partenariat avec Leica.

Il y a quelques mois, le Xiaomi 14 nous avait séduit. La marque nous avait livré un téléphone agréable, performant et surtout très bon en photo. Avec les Xiaomi 14T et 14T Pro, elle veut proposer la même expérience pour moins cher.

Les Xiaomi 14T et 14T Pro sont des version « light », mais ne veulent pas apporter une expérience au rabais pour autant. Leica est toujours mis à contribution pour la conception du module, qui comprend un grand angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. On retrouve l’algorithme qui avait tant convaincu sur le Xiaomi 14, ainsi que le traitement des clichés avec la patte Leica (Vibrant ou Authentic). La promesse, c’est donc d’avoir un photophone de qualité.

Xiaomi 14T Xiaomi 14T Pro Ecran 6,67pouces

AMOLED

1,5K

144 Hz

Gorilla Glass 5 6,67pouces

AMOLED

1,5K

144 Hz

Gorilla Glass 5 OS HyperOS 1.0 / Android 14 HyperOS 1.0 / Android 14 Chipset Mediatek Dimensity 8300 Ultra Mediatek Dimensity 9300+ RAM 12 Go 12 Go Stockage 256, 512 Go 256, 512 Go Photo 50 MP, f/1.7, 23mm (grand angle), 1/1.31", PDAF, OIS

50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2x optical zoom

12 MP, f/2.2, 15mm (ultra grand angle), 1/3.06", 1.12µm

50 MP, f/1.7, 23mm (grand angle), 1/1.31", PDAF, OIS

50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2x optical zoom

12 MP, f/2.2, 15mm (ultra grand angle), 1/3.06", 1.12µm

Selfie 32 MP 32 MP Batterie 5000 mAh

Recharge filaire 67W 5000 mAh

Recharge filaire 120W 5G Oui Oui Biométrie Capteur d'empreintes digitales sous l'écran Capteur d'empreintes digitales sous l'écran Certification pour la résistance à l'eau Oui, IP68 Oui, IP68 Dimensions 160.5 x 75.1 x 7.8 mm

195 g 160.4 x 75.1 x 8.4 mm

209 g Prix A partir de 649 euros A partir de 799 euros

Les Xiaomi 14T coûtent moins de mille euros

Pour garder cette qualité en photo, Xiaomi a dû faire des concessions. Sur le design, tout d’abord. Nous n’avons plus cette coque en verre trempé glossy, mais quelque chose de plus sage (gris ou noir). Adieu aussi la finition art déco autour du module.

Côté performance, on troque le Snapdragon 8 Gen 3 pour des processeurs Mediatek : un Dimensity 8300 Ultra pour le 14T et un Dimensity 9300+ pour le 14T Pro. Autre changement, l’écran est plus grand (6,7 pouces) et adopte un taux de rafraîchissement de 144 Hz (non LTPO).

Côté batterie, le 14T adopte une charge rapide de 67 Watts et le 14T Pro de 120 Watts. Petite nouveauté : le chargeur compatible n’est plus inclus dans la boîte. Un choix que nous déplorons un peu, mais qui a été fait -selon Xiaomi- pour se conformer à la nouvelle réglementation européenne qui entrera en vigueur début 2025.

Les deux téléphones seront vendus dans les prochaines semaines. Voici les tarifs annoncés :

Xiaomi 14T : à partir de 649 euros

Xiaomi 14T Pro : à partir de 799 euros

Pour rappel, le Xiaomi 14 démarrait, à son lancement, à 999 euros. Nous les testerons évidemment en temps et en heure.