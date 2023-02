Xiaomi 13 Lite : des images officielles dévoilent le design du smartphone juste avant sa sortie

Xiaomi va dévoiler non pas deux, mais trois smartphones à l’occasion du salon MWC 2023 de Barcelone. Pas de modèle Ultra, mais un modèle « Lite », qui s’avère être une copie d’un autre smartphone déjà lancé en Chine.

@_snoopytech_, un leaker français habitué à dévoiler d’importantes informations concernant des appareils encore non commercialisés, vient de partager des images officielles des prochains smartphones de Xiaomi. On retrouve sans surprise les Xiaomi 13 et 13 Pro européens, attendus dès le 26 février prochain, mais également un autre smartphone.

En effet, les Xiaomi 13 et 13 Pro n’arriveront pas seuls à l’occasion du MWC 2023, puisque ceux-ci seront accompagnés d’un Xiaomi 13 Lite. Les images ci-dessus dévoilent donc le design du smartphone sous toutes ses coutures. Si celui-ci ne vous est pas totalement inconnu, c’est parce qu’il s’agit en fait d’une version renommée d’un autre smartphone déjà sorti en Chine il y a quelques mois : le Xiaomi Civi 2.

Le Xiaomi 13 Lite n’est qu’un Xiaomi Civi 2 avec une moustache

À sa sortie, le Xiaomi Civi 2 avait impressionné par sa polyvalence assez exceptionnelle, et nous regrettions qu’il ne soit pas arrivé chez nous. Xiaomi va donc vraisemblablement corriger le tir avec ce Xiaomi 13 Lite. S’il adopte bien la même fiche technique que le modèle chinois, on sait déjà à quoi s’attendre.

Dans les entrailles du smartphone, on retrouve une puce Snapdragon 7 Gen 1, un des meilleurs processeurs de milieu de gamme. L’appareil sera alimenté par une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 67W.

À l’avant, le Xiaomi 13 Lite devrait utiliser un écran AMOLED FHD+ de 6,55 pouces avec une fréquence de 120 Hz. Sa particularité sera la pilule tout en haut, qui abrite non pas un, mais deux capteurs frontaux. Il s’agit de deux caméras Samsung S5K3D2 de 32 MP, l’une offrant un grand-angle, et l’autre un ultra grand-angle pour les selfies de groupe.

Au dos, le smartphone mise sur une configuration à trois caméras avec un IMX766 de 50 MP, un capteur ultra grand-angle IMX376K de 20 MP et une caméra inutile : la macro de 2 MP. Les Xiaomi 13 et 13 Pro verront cette année leurs tarifs largement augmenter, il reste donc à voir combien coûtera ce Xiaomi 13 Lite. Réponse le 26 février prochain, à moins que l’information fuite d’ici là.