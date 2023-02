Déjà 130 € de réduction sur les Xiaomi 13 et 13 Pro pour les clients Orange/Sosh

À peine dévoilés et déjà en promotion ! À l'occasion de leur lancement en France, le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro bénéficient d'une réduction de 130 euros chez Orange et Sosh. Mais pour en profiter, il faut être titulaire d'un forfait mobile chez l'un des deux opérateurs.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI 13 (ORANGE)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI 13 (SOSH)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI 13 PRO (ORANGE)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI 13 PRO (SOSH)

Les versions européennes des Xiaomi 13 ont été officiellement dévoilées le 26 février dernier, la veille du début de l'édition 2023 du MWC de Barcelone. Dans le cadre de leur lancement sur le marché européen, notamment en France, le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro font déjà l'objet d'une offre promotionnelle chez Orange et Sosh.

En effet, les clients titulaires d'une offre mobile chez l'un des deux opérateurs peuvent obtenir une remise immédiate de 130 euros sur les derniers smartphones de la marque chinoise et ce jusqu'au 7 mars prochain. Ainsi, le Xiaomi 13 (avec 256 Go) passe de 999 euros à 869 euros et le Xiaomi 13 Pro (avec 256 Go) passe de 1299 euros à 1169 euros. De plus, pour toute précommande d’un smartphone de la série Xiaomi 13, le constructeur offre une TV Xiaomi P1E 43″ d’une valeur de 449 euros (voir conditions).

Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro : quelles sont les différences entre les deux smartphones ?

Compatibles avec la 5G, les deux smartphones ont notamment quatre points communs : le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, une caméra frontale de 32 MP, le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI et trois modules photo calibrés par l'entreprise allemande Leica.

Doté d'un dos en verre, le Xiaomi 13 dispose d'un écran de 6,38 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, d'un capteur principal 54 MP IMX800, d'un ultra grand-angle 12 MP, d'un téléobjectif 10 MP Zoom optique 3.2X et d'une batterie de 4500 mAh avec la charge rapide à 67 W.

Quant au Xiaomi 13 Pro, le smartphone équipé d'un dos en céramique possède un écran de 6,73 pouces avec une définition en QHD+ de 3200 x 1440 pixels, un capteur principal 50 MP IMX989, un ultra grand-angle 50 MP, un téléobjectif 50 MP Zoom optique 3.2X + Macro (objectif flottant) et une batterie de 4820 mAh avec la charge rapide à 120 W.