Le Galaxy S23 est à un prix exceptionnel grâce à cette offre de Samsung

La série Samsung Galaxy S23 est disponible depuis le 17 février 2023. Si vous avez raté les offres de précommande, la marque propose encore une multitude d’avantages pour profiter d’un maximum de réductions sur l’achat d’un Galaxy S23, S23+ ou S23 Ultra.

En plus d’être les nouvelles références du marché des smartphones Android, les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra font l’objet d’une série d’offres promotionnelles en ce moment. Samsung vous donne encore plus de raisons d’acheter l’un de ses nouveaux fleurons. Et vous allez le voir, ces réductions permettent de faire baisser considérablement le prix des Galaxy S23 sur le site officiel.

Samsung Galaxy S23 : un bonus de reprise de 100 € + 5% de réduction sur votre première commande

Pour l’achat de n’importe quel modèle de la série S23, Samsung offre un bonus immédiat de 100 € pour la reprise d’un ancien téléphone. Ce bonus vient s’ajouter à la valeur de reprise de votre ancien mobile dont l’estimation peut aller jusqu’à 585 € selon le modèle.

Et comme si cela ne suffisait pas, la marque offre également 5% de réduction sur votre commande s’il s’agit du premier achat effectué sur son site officiel. Cela représente jusqu’à 192 € de remise immédiate (5% de réduction + 100 € de bonus de reprise) pour l’achat de la configuration la plus musclée du Galaxy S23 Ultra. Et c’est sans compter la valeur de reprise de votre ancien téléphone si vous décidez d’en mettre un dans la balance.

Le bonus de reprise est valable pour tout achat effectué jusqu’au 31 mars 2023. Quant aux 5% de réduction sur votre première commande, vous avez jusqu’au 30 avril 2023 pour en profiter. Les deux offres sont bien sûr cumulables.

25% de remise sur les Galaxy Buds 2 Pro et Watch 5 + 150 € remboursés sur les accessoires

Si vous souhaitez ajouter un ou plusieurs accessoires à votre Galaxy S23, Samsung propose aussi une offre de remboursement et des remises spéciales. En achetant un Galaxy S23 ou S23+, vous pouvez ainsi profiter d’une ODR de 100 € pour l’achat d’un accessoire (Galaxy Watch, Buds, etc.).

Le montant du remboursement monte à 150 € si le smartphone commandé est un Galaxy S23 Ultra. L’offre de remboursement est valable pour les achats effectués jusqu’au 31 mars 2023. Et ce n’est pas tout.

Jusqu’au 5 mars 2023, la marque propose également 25% de remise immédiate sur les Galaxy Buds 2 Pro et sur les montres connectées de la série Galaxy Watch 5. Précisons pour finir que toutes les offres énumérées ci-dessus sont cumulables.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.