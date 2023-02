Clients Orange/Sosh : le smartphone Google Pixel 6a est à 299 €

Belle offre promotionnelle à saisir pour les clients Orange/Sosh ! Pendant quelques heures, le smartphone Google Pixel 6a passe sous la barre des 300 euros grâce à une réduction de 50 euros de la part des deux opérateurs.

Après le Google Pixel 7 Pro à prix réduit, c'est au tour d'un autre smartphone de la gamme Pixel de faire l'objet d'une vente privée chez Orange et Sosh.

Jusqu'à ce mercredi 1er mars 2023 inclus, le Pixel 6a de la firme de Mountain View est vendu pour les clients titulaires d'un forfait mobile Orange ou Sosh au prix de 299 euros au lieu de 349 euros ; soit une remise immédiate de 50 euros de la part des deux boutiques en ligne.

Pour information, le Google Pixel 6a est équipé d'un écran AMOLED de 6,13 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 60 Hz. Le téléphone dispose aussi d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage interne non extensible de 128 Go, du processeur Google Tensor, d'une batterie d'une capacité de 4410 mAh et du système d'exploitation mobile Android.

Du côté de l'APN, on retrouve un objectif grand angle de 12 MP, un objectif ultra grand angle de 12 MP et une caméra frontale de 8 MP. Quant à la connectique, celle-ci est composée de la norme Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, le NFC, de l'USB Type-C et du GPS. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre article associé au test du Google Pixel 6a.