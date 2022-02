La Nintendo Switch bat le record de la Wii avec 103 millions de consoles vendues

C’est fait : la Nintendo Switch s’est désormais plus vendue que la Wii à travers le monde. En seulement 5 ans, la console portable s’est écoulée à 103 millions d’exemplaires, a annoncé la firme de Kyoto lors de son bilan financier pour le trimestre dernier. Une fois encore, celle-ci peut compter sur ses licences phares pour maintenir l’engouement auprès des fans.

La Switch est-elle destinée à devenir la console la plus vendue de tous les temps par Nintendo ? C’est en tout cas l’impression qu’elle donne à battre régulièrement les records de vente de ses aînées. Le dernier en date a été celui de la 3DS, qu’elle a dépassée en janvier 2021. Tout juste un an plus tard, la petite portable s’est attaquée à un autre mastodonte de la firme : la Wii. Hier, Nintendo a annoncé avoir écoulé 103,54 millions d’unités depuis le lancement de la Switch.

Il aura donc fallu seulement 5 ans à cette dernière pour dépasser les 101,63 millions de ventes de la Wii, réalisant ainsi les prévisions de la division française énoncées il y a quelques jours. Alors que la pénurie de composants sévit sur le secteur du jeu vidéo depuis maintenant plus d’un an, 2021 a été un succès pour Nintendo, malgré une croissance ralentie de 8 % par rapport à 2020.

La pénurie de composants va freiner l’élan de la Switch en 2022

Cela reste toutefois bien moins inquiétant que chez la concurrence. Hier, Sony a notamment annoncé que la PS5 se vend moins bien que la PS4 à l’époque. Les ruptures de stock n’ont pas épargné Nintendo, dont la Switch OLED a par ailleurs été victime à sa sortie. Malgré tout, la firme de Kyoto affirme que la dernière itération de sa console a « très bien démarré ».

Reste qu’il ne sera pas aisé de trouver une Switch en 2022. Le constructeur est en effet contraint de revoir ses objectifs de production à la baisse de 1 million pour l’année en cours à cause de la pénurie de composants. Il y a trois mois, ce dernier avait déjà fait une annonce similaire. L’objectif est désormais fixé à 23 millions d’unités. La console peut toutefois compter sur ses licences phares pour maintenir sa croissance à flot.

Ainsi, les remakes de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante se sont vendus à 13,97 millions d’exemplaires. Autre remake à succès, The Legend of Zelda: Skyward Sword a convaincu 3,85 millions de fans. Mario Party Superstars, quant à lui, s’est écoulé à 5,43 millions d’unités, tandis que Metroid Dread compte 2,74 millions d’adeptes. Gageons sans trop se mouiller que Pokémon Legends : Arceus connaîtra le même succès.

Source : The Verge