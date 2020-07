Xbox Series X : rendez-vous le 23 juillet pour découvrir Halo Infinite et les autres exclusivités de la console !

Microsoft vient de dévoiler la date à laquelle les jeux exclusifs de la Xbox Series X seront présentés. Il s’agira du 23 juillet. L’événement aura lieu sur YouTube Gaming et sur Twitch. Sont attendus de nouvelles informations sur les grandes licences des studios de Microsoft, dont Halo, Fable et Forza. Et quelques surprises ne sont pas à exclure.

Microsoft a prévu un programme bouillant d’annonces et de révélations pour la saison estivale. L’officialisation de la Xbox Series X en mai dernier n’était en effet qu’un avant-goût de ce que la firme de Redmond prépare pour les gamers. Il y a une semaine, nous rapportions dans nos colonnes une rumeur à propos de la Xbox Series S, petite sœur allégée et digitalisée de la Xbox Series X. Selon cette indiscrétion, la console pourrait être dévoilée lors de la session d’août du Xbox 20/20.

Lire aussi – Xbox Series X : voici la liste des jeux optimisés pour la console de Microsoft

Mais qui dit rendez-vous mensuel, dit rendez-vous en juillet, nous diriez-vous. Et vous auriez raison. Les fuites affirmaient depuis plusieurs semaines maintenant que Microsoft consacrerait la session de juillet aux jeux exclusifs de la console. Des jeux produits quasiment tous par les 15 studios internes du groupe, dont 343 Industries, InXile, Tunr 10, Ninja Theroy, Obisdian, Double Fine ou encore Playground Games. Une date était même avancée début juillet.

L’information semble se confirmer aujourd’hui. Microsoft a en effet publié un message sur Twitter (que vous pouvez retrouver en fin d’article). Il s’agit d’un rendez-vous fixé au 23 juillet prochain qui s’intitule « Xbox Games Showcase ». Impossible de faire plus simple. La présentation aura lieu uniquement en ligne. Vous pourrez la suivre sur Twitch ainsi que sur YouTube Gaming. Elle démarrera à midi, heure de New York. Cela veut dire 18 heures à Paris.

Halo, Fable, Hellblade, Psychonauts…

Parmi les jeux qui devraient faire leur apparition se trouve le prochain opus de la série Halo. Appelé Halo Infinite et annoncé à la sortie de la console, il a fait l’objet d’un teaser à la fin du mois de juin. La licence Fable devrait également faire son retour. Espérons que les développeurs seront plus inspirés que pour les derniers épisodes de la licence (Fable Heroes, Fable The Journey et Fable Fortune). La série Forza pourrait également faire son apparition.

Bien d’autres titres pourraient également être présentés, avec plus ou moins de détails. Hellblade 2 de Ninja Theory. Psychonauts 2 de Double Fine. Nous ne sommes pas non plus à l’abri de quelques surprises. Et nous avons bien évidemment hâte de les découvrir avec vous. En attendant, n’hésitez pas à partager dans les commentaires les jeux que vous attendez le plus.