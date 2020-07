Xbox Series X : les jeux exclusifs de la console seraient dévoilés le 23 juillet 2020

Selon les dernières informations, Microsoft aurait prévu un événement les 20 ou 23 juillet prochains. Si la conférence en ligne de mai dernier avait pour but de présenter les jeux partenaires qui seront disponibles sur la Xbox Series X, cette fois-ci, Microsoft dévoilera des jeux exclusifs à la console.





Lors de l’événement qui s’est tenu en mai dernier, Microsoft avait présenté des jeux partenaires comme Assassin’s Creed Valhalla, Scorn ou Scarlet Nexus sur Xbox Series X . Une conférence en ligne qui avait provoqué des critiques très négatives de la part des joueurs. Beaucoup attendaient du vrai gameplay, mais ils ont été finalement très déçus et ont dû se contenter de cinématiques. Microsoft s’appéterait à corriger le tir par le biais d’une nouvelle conférence, prévue pour la seconde moitié de juillet.

Un événement à ne pas rater, autant pour Microsoft que pour les passionnés de jeux vidéo

Le prochain événement dédié à la Xbox Series X aurait donc lieu le 23 juillet 2020. La date est encore incertaine, car d’autres sources comme celle de JeffGrubb affirment un événement de la part de Microsoft pour la semaine du 20 juillet. L’occasion d’y admirer les jeux exclusifs de la Xbox Series X développés entre autres par le Xbox Games Studio. Et de quoi profiter également de séquences de gameplay, notamment de la part du très attendu Halo Infinite de chez 343 Studios.

En outre, selon certaines rumeurs provenant de nos confrères de VGC, le studio The Initiative ferait une démonstration de son nouveau jeu. Pour rappel, le studio The Initiative a ouvert ses portes en 2018 à l’initiative de Sean Slayback. Derrière ce nom se cache des jeux émérites comme Titanfall 1 et 2, ou encore Call of Duty Modern Warfare 2. Pour l’occasion, il fait équipe avec Daniel Neuburger, le game director de la franchise Tomb Raider. En plus de ces deux protagonistes, The Initiative Studio possède des designers qui ont travaillé sur le jeu God of War. Le studio The Initiative détient donc de très beaux profils. Il ne serait pas étonnant de voir pendant l’événement un TPS (Jeu de tir à la troisième personne) sortir du lot. Au passage, n’hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de cet article pour nous dire ce que vous en pensez.

Outre les jeux précédemment cités, Microsoft compte bien rattraper son retard face à Sony, qui a fait le show en juin dernier avec des titres comme GTA 5, Gran Turismo 7, Resident Evil 8 ou Horizon 2. Durant la manifestation qui se déroulera pendant les vacances d’été 2020, nous devrions profiter de séquences de gameplay concernant le nouveau Forza Horizon, mais également de Hellblade 2, de Ninja Theory ou même d’Everwild.