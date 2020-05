Xbox Series X : comment suivre la conférence de Microsoft en live à 17h00

La Xbox Series X et ses jeux seront présentés plus en détail dans une conférence virtuelle : Inside Box. Elle démarrera ce jeudi 7 mai à 17 heures précises. Voici comment la suivre.

La Xbox Series X de Microsoft se montrera plus en détail ce jeudi 7 mai à 17 heures (heure française). Une conférence virtuelle pour cause de coronavirus. Cela n’empêchera pas Microsoft de sortir la grosse artillerie et de multiplier les annonces, du moins on l’espère.

Pour suivre la conférence, rien de plus simple. Microsoft a décidé de la diffuser sur une multitude de plates-formes, que ce soit sur Youtube, Facebook ou encore Mixer. Notons que la conférence pourra être suivie en français grâce à un traducteur. Voici comment la suivre sur YouTube :

https://www.youtube.com/user/xbox/hub

Bien entendu, la plupart des annonces sont encore gardées secrètes, mais nous avons tout de même quelques éléments. Cette conférence sera dédiée aux jeux des éditeurs tiers qui sortiront sur Xbox Series X. Assassin’s Creed Valhalla, développé par Ubisoft, y dévoilera pour la première fois des séquences capturées en jeu.

De même, nous savons que Microsoft évoquera le Smart Delivery. Ce système permettra d’acheter un jeu sur Xbox One et de l’avoir gratuitement sur Series X quand la console sortira. D’ailleurs, Microsoft précise que ces jeux seront automatiquement optimisés pour sa nouvelle console (4K, 120 images par seconde, ray-tracing). Cela sera signalé par un logo qui a été dévoilé cette nuit.

La conférence du jeudi 7 mai n’est que la première d’une longue série, puisque la firme de Redmond a d’ores et déjà annoncé que d’autres événements suivront, et ce de manière mensuelle. Nous savons déjà que celle de juillet sera réservée aux jeux développés par les studios internes de Microsoft.

Allez-vous suivre cette conférence en direct ? Si oui, quels jeux attendez-vous sur cette console ? Etes-vous tentés d’acheter une Xbox Series X dès sa sortie à la fin de l’année ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Every game you’ll see on #InsideXbox tomorrow will be Xbox Series X Optimized. Spoilers, you’re going to see this badge a lot.

You ready? We’re ready. pic.twitter.com/pzSJmUvNUp

— Xbox (@Xbox) May 7, 2020