Xbox Series S : la version allégée de la Series X pourrait ressembler à une Xbox One X

La Xbox Series S, la version allégée et moins chère de la Xbox Series X, pourrait tout compte fait se rapprocher du design de la Xbox One X. C’est en tout cas ce que laissent à penser les confidences de certains développeurs, qui doivent recevoir des prototypes sous peu.

Si vous suivez un tantinet l’actualité vidéoludique, vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a de grandes chances que Microsoft travaille actuellement sur une seconde version de la Xbox Series X, alias la Xbox Series S. Cette console, moins chère et plus petite, doit d’ailleurs être présentée en août lors de son événement mensuel Xbox 20/20. C’est en tout en cas ce que laissent entendre les dernières rumeurs.

En outre, la fiche technique supposée de la Xbox Series S a également fuité sur le net il y a peu. Selon les informations relayées par The Verge, la console embarquerait 7,5 Go de RAM et afficherait une puissance de 4 téraflops (contre 12 téraflops pour la Xbox Series X). Si ces données sont exactes, cela confirme les plans de Microsoft de proposer une console de nouvelle génération moins puissante, mais plus accessible.

Xbox Series S : plutôt un prolongement de la Xbox One X ?

Et si l’on pensait que la Xbox Series S adopterait le même design vertical que sa grande sœur, ces récentes confidences de développeurs indiscrets semblent indiquer le contraire. Comme le révèlent nos confrères du site Mspoweruser, la Xbox Series S pourrait adopter une forme similaire à celle de la Xbox One X ou S. Cette information provient de quelques développeurs amenés à recevoir des prototypes de la console.

Avec l’envoi des machines, Microsoft a donné quelques consignes à suivre impérativement. En premier lieu, l’entreprise américaine exige que les prototypes soient dissimulés pour éviter de voir des photos volées fuiter sur la toile. Concernant la Xbox Series X, la firme de Redmond conseille de cacher la console dans une tour PC vide ou un Subwoofer, ce qui semble logique compte tenu de son design.

Pour ce qui est de la Xbox Series S, les consignes de Microsoft sont plus étonnantes. La compagnie américaine conseille aux développeurs de cacher le prototype dans des coques de Xbox One X ou Xbox One S. En d’autres termes, on peut (peut-être) s’attendre à une console ressemblant davantage aux précédentes machines de Microsoft, bien loin du design tranché de la Xbox Series X.

