Xbox Series X : voici la liste des jeux optimisés pour la console de Microsoft

La Xbox Series X aura le droit à ses jeux optimisés, conçus spécialement pour exploiter entièrement ses capacités. La console étant rétrocompatible avec toutes les autres machines Microsoft, un logo viendra signaler un titre développé pour la Series X. Voici la liste des soft concernés.

La Xbox Series X devrait faire tourner tous les jeux des consoles Microsoft précédentes. Le constructeur veut en effet gommer le fossé qui sépare deux générations et mise sur la rétrocompatibilité. Néanmoins, la firme de Redmond promet des titres conçus pour exploiter toutes les capacités de la Series X et nous avons la liste aujourd’hui.

Ces produits, qui ont été pensés avant tout pour la console, seront signalés par un petit logo vert indiquant simplement « Optimisé pour Series X ». Ils seront plus beaux, mais tourneront également à 120 images par seconde. Ils pourront être affichés en 4K native et proposeront du ray-tracing. Les temps de chargement seront drastiquement réduits.

Des anciens jeux aussi concernés

Les jeux développés tout d’abord pour la Series X sont concernés, comme le prochain Halo Infinite qui devrait sortir en même temps que la console. Des démos techniques censés montrer ce que la machine a dans le ventre. Des titres développés pour la génération précédente pourront aussi arborer ce logo. Les développeurs peuvent en effet améliorer des soft déjà existants en exploitant pleinement la Series X. Ce sera le cas de Cyberpunk 2077, mais également de titres plus anciens comme Gears 5 ou Destiny 2. Voici la liste complète des jeux concernés :

Assassin’s Creed Valhalla

Bright Memory Infinite

Call of the Sea

Chivalry 2

Chorus

Cyberpunk 2077

Destiny 2

DiRT 5

FIFA 21

Gears 5

Halo Infinite

Hitman 3

Madden NFL 21

Marvel’s Avengers

Outriders

Scarlet Nexus

Scorn

Second Extinction

The Ascent

The Medium

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

WRC 9 FIA World Rally Championship

Yakuza: Like a Dragon

Pour rappel, en plus de faire tourner les vieux jeux, la Xbox Series X pourra améliorer ceux que vous avez acheté sur One. Un système qui se nomme Smart Delivery et qui permettra de profiter d’un titre sur la console actuelle puis le continuer sur la suivante avec les graphismes améliorés.