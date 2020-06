Xbox Series S : la version moins chère et allégée de la Series X serait dévoilée en août

Selon une nouvelle fuite, Microsoft aurait prévu de présenter la Xbox Series S, version allégée et moins chère de la Xbox Series X, lors de l’édition du mois d’août de son événement mensuel Xbox 20/20. Les éditions du mois de juin et du mois de juillet devraient être consacrées aux jeux, notamment les exclusivités qui devraient être détaillées le mois prochain.

Ouvrez vos agendas, car un événement à ne pas rater devrait arriver dans les prochains mois : la présentation de la Xbox Series S, la petite sœur moins chère et toute digitale de la Xbox Series X connue jusqu’à récemment encore sous le nom de code Lockhart. Selon une nouvelle rumeur rapportée par le site Eurogamer, la console serait donc présentée dans le courant de la saison estivale.

Et plus précisément durant la session du mois d’août du rendez-vous mensuel Xbox 20/20 que la firme de Redmond organise depuis le mois d’avril. Toujours selon Eurogamer, l’officialisation de la console était initialement programmée durant l’E3. Mais le plus grand salon mondial consacré au jeu vidéo, organisé chaque année à Los Angeles, a été annulé à cause de la pandémie de COVID-19, comme beaucoup d’autres salons organisés cette année.

La source de cette fuite ne précise pas si la console sera simplement annoncée en août, ou si elle fera l’objet d’une présentation détaillée. Il serait logique la firme choisisse d’en présenter pratiquement tout l’éventail fonctionnel et technique. Rappelons que, jusqu’à présent, Microsoft n’a pas évoqué officiellement l’existence de cette console, malgré de très nombreux détails révélés ces dernières semaines et quelques indices révélées par la firme.

Les jeux exclusifs aux consoles en juillet

En attendant une possible présentation au mois d’août, deux autres épisodes de la série Xbox 20/20 sont prévus. Un premier cette semaine, daté du mois de juin, et un second en juillet. Ce dernier serait consacré aux jeux développés exclusifs, notamment ceux développés par les studios internes de Microsoft : 343 Industries, Obsidian, InXile, Turn 10, Ninja Theory, Playground Games, etc. Attendez-vous donc à quelques informations sur les licences phares des Xbox, comme Halo et Forza. Des images de Hellblade II sont également attendues.

Rappelons que la Xbox Series S serait l’équivalent chez Microsoft de la PS5 Digital Edition : une console ne disposant pas d’un lecteur de disque optique. Tous les jeux doivent être téléchargés depuis le Microsoft Store, à l’image de la Xbox One S. La fiche technique serait également moins pointue avec 7,5 Go de RAM (contre 16 Go de RAM pour la Xbox Series X) et un processeur dont la fréquence d’utilisation serait moins élevée. La console serait cependant capable de faire tourner les mêmes jeux que la Xbox Series X et profiterait des mêmes services. Et elle serait surtout beaucoup moins chère.

