Halo Infinite sera bien disponible au lancement de la Xbox Series X. C’est en tout cas ce que confirme le magazine Famitsu, qui indique également que la console sortira à la fin de l’année au Japon. Ainsi, Microsoft aura une exclusivité de taille dès le premier jour d’exploitation de la machine.

Ce n’est pas une surprise, mais plus une confirmation. Halo Infinite sera bien au rendez-vous pour la sortie de la Xbox Series X. Le magazine japonais Famitsu indique en effet que le jeu sortira en même temps que la console au Japon, soit à la fin de l’année 2020. D’autres jeux comme Bright Memory Infinite, présenté il y a peu, Scarlet Nexus ou Assassin’s Creed Valhalla seront également au rendez-vous.

Famitsu précise que la Xbox Series X sortira au Japon en même temps que dans le reste du monde, soit à la fin de l’année. Une information pas forcément évidente, surtout quand on connaît la difficulté de Microsoft à s’implanter dans le pays. En sept ans d’exploitation, la Xbox One ne s’est écoulée qu’à 120 000 exemplaires dans l’archipel, contre 1,6 million pour la Xbox 360. Reste à savoir si la nouvelle console connaîtra plus de succès.

Un line-up de lancement gigantesque

Halo Infinite reste encore assez mystérieux. Néanmoins, Microsoft va présenter son jeu plus en détail lors d’une conférence virtuelle qui se tiendra en juillet. Il devrait sortir à la fois sur Xbox One et Xbox Series X grâce au système Smart Delivery, qui promet une compatibilité sur les deux consoles.

Le line-up de lancement de la Xbox One Series se précise donc. En plus des jeux optimisés pour la machine, Microsoft compte sur la large bibliothèque des précédentes consoles. Il y a peu, le constructeur avait indiqué que des milliers de jeux de la Xbox, de la Xbox 360 et de la Xbox One seraient jouables dès le lancement sur la Series X.

Dans tous les cas, Microsoft a toujours assuré que sa machine serait disponible pour la fin de l’année, mais qu’il faudrait être plus compréhensif pour les jeux, retardés par le coronavirus. Vraisemblablement, Halo Infinite n’en fait pas partie.

Source : VGC