Xbox Series X : on sait à quoi va ressembler l’interface de la console

La Xbox Series X s’est déjà beaucoup montrée au fil des derniers mois. Pourtant, son interface est toujours mystérieuse. Aujourd’hui, nous avons une bonne idée de ce à quoi elle va ressembler. Pas de grosse surprise, puisque Microsoft semble vouloir réutiliser l’interface de la One.

La Xbox Series X ne chamboulera pas son interface par rapport à la Xbox One. Microsoft aurait en effet pris la décision de réutiliser l’interface existante pour sa nouvelle console. Une décision logique, étant donné que la One tourne sur une version modifiée de Windows 10 et que le constructeur fait tout pour proposer l’écosystème le plus unifié possible.

C’est Tom Warren journaliste du très sérieux site américain The Verge, qui affirme que Microsoft ne bousculera pas les habitudes des joueurs :

I can confirm the Xbox Series X dashboard will be the same as the Xbox One. Microsoft is adding some additional stuff in for the console features, but the UI and dash will be the same. Speed and perf will also be improved

— Tom Warren (@tomwarren) June 13, 2020