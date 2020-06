PS5 : Sony assure que les jeux exclusifs vont faire la différence face à la Xbox Series X

Avec sa nouvelle PS5, Sony va miser sur un important catalogue de jeux exclusifs. La firme japonaise estime en effet que les exclusivités sont « plus importantes que jamais » pour différencier la console de sa concurrente, la Xbox Series X.

Lors de la présentation de la PS5, Sony a levé le voile sur une liste de 9 jeux exclusifs à la console, dont Gran Turismo 7, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ou encore. Ces titres seront uniquement disponibles sur la Playstation 5. Ils ne sortiront ni sur PS4 ni sur la Xbox Series X de Microsoft. Lors de la conférence, la firme nippone a aussi dévoilé 14 jeux vidéo qui débarqueront en priorité sur la PS5 avant d’être proposés sur les autres plateformes.

Les jeux exclusifs permettent de distinguer la PS5 de la Xbox, estime Sony

Simon Rutter, vice-président exécutif de Sony en Europe, estime d’ailleurs que les jeux exclusifs sont tout simplement essentiels. « Je pense qu’ils sont plus importants qu’ils ne l’ont jamais été » assure Simon Rutter lors d’une interview accordée au Guardian. « Grâce à leur proximité avec les concepteurs de la console, les studios de la PlayStation sont en mesure de tirer le meilleur parti des performances de la PS5 et c’est un avantage vraiment précieux » explique le cadre.

Le responsable prend l’exemple de Gran Turismo 7, l’un des jeux phares de la conférence du 11 juin. « Gran Turismo 7 va bénéficier de presque toutes les améliorations technologiques que nous avons dans PlayStation 5. […]L’audio 3D vous permettra d’entendre le rugissement tonitruant d’une Ferrari derrière ou devant vous, et vous pourrez reconnaître la différence entre ça et le bruit du moteur d’une Maserati. En conduisant la voiture à l’aide du contrôleur DualSense, vous aurez une sensation différente dans les mains entre du tarmac lisse et ondulant d’un circuit, par rapport à la sensation graveleuse sur une piste de gravier » détaille Simon Rutter. Pour le cadre, les jeux exclusifs de la PS5 ont visiblement l’avantage sur les autres titres.

Jim Ryan, le PDG de la division Sony PlayStation, tempère les assertions de Rutter dans une interview avec la BBC. « Je préfère mettre en avant les critères de qualité plutôt que nécessairement d’exclusivité. Et quand je regarde nos studios, c’est vraiment la qualité du travail qu’ils produisent qui compte » avance Jim Ryan. Le dirigeant concède néanmoins que « les jeux exclusifs permettent évidemment de différencier notre système d’un autre ». Sans surprise, la guerre des consoles ne se joue pas que sur le terrain du hardware. Dans cette optique, Sony annoncera d’autres jeux PS5 dans les mois à venir.

