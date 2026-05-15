La nouvelle manette de Xbox pensée pour le cloud se dévoile en images et corrige l’un des plus défauts de ses homologues

Cette fois il semblerait que ce soit la bonne : le média Technoblog a dévoilé des photos volées de la prochaine manette Xbox pensée pour le cloud gaming. Malgré son design quelque peu étonnant, elle profite d'un avantage que même les plus récents modèles de la marque n'ont pas.

manette xbox cloud gaming
Crédits : Tecnoblog

Les rumeurs à propos d'une nouvelle manette Xbox dédiée au cloud gaming ne datent pas d'hier. En 2024 déjà, il se murmurait que le constructeur prévoyait de lancer un nouveau contrôleur inspiré de la manette Stadia, capable de se connecter directement à ses serveurs pour réduire la latence. Mais le projet fut vraisemblablement reporté, en même temps que le refresh de la Xbox Series X fut annulé.

Mais voilà que la fameuse manette refait surface, et cette fois, visiblement prête à sortir. Le média brésilien Tecnoblog a en effet publié plusieurs photos volées de cette dernière, ainsi qu'une bonne partie de sa fiche technique. Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus, Xbox a opté pour un design très longiligne, qui n'est pas sans rappeler un smartphone auquel on a accroché un contrôleur tiers. Pas si idiot pour une manette pensée pour le cloud gaming.

Sur le même sujet — Les abonnés Game Pass Core et Game Pass Standard ont désormais accès au Xbox Cloud Gaming

Voici à quoi ressemble la prochaine manette Xbox Cloud Gaming

Du reste, la manette est on ne peut plus classique. On retrouve le traditionnel duo de joysticks, le quatuor de boutons d'actions sur la droite et la croix directionnelle. Sur le dessus, 2 bumpers viennent habiller chaque côté de l'appareil. Enfin, sur la face avant, on retrouve les mêmes boutons que sur la manette Xbox Series standard, ainsi qu'un bouton sûrement dédié à l'appairage à l'appareil de jeu. La manette existe également en noir.

Mais ce que l'on retient surtout de cette manette, c'est le fait qu'elle embarque une batterie de 500 mAh. Cela n'a l'air de rien en 2026 et pourtant, en dehors de ses Elites Series, toutes les manettes Xbox continuent d'être alimentées par des piles, à cause d'un vieux contrat avec Duracell. Les joueurs apprécieront de pouvoir la recharger plutôt que de courir au magasin racheter des piles lorsque celles-ci tombent à plat.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Vous rêviez d’un MMO Le Seigneur des Anneaux ? Le jeu d’Amazon est annulé

On le sentait venir, c’est désormais confirmé : Amazon a abandonné son projet de développer un MMO dans l’univers du Seigneur des Anneaux. Un autre jeu pourrait toutefois voir le…

ChatGPT victime d’un piratage, OpenAI appelle ses utilisateurs sur Mac à mettre à jour l’application

OpenAI a confirmé avoir été la cible d’une cyberattaque cette semaine, cherchant à récolter les données personnelles des utilisateurs. Au final, plus de peur que de mal, mais la firme…

IA

Ninja brade son four à pizza avec cette double promotion : à vous les pizzas faites maison !

Vous connaissez Ninja pour ses airfryers au rapport qualité-prix imbattable, mais saviez-vous que le géant américain propose aussi de quoi préparer de délicieuses pizzas ? Normalement en vente à 379,99…

Forza Horizon 6 : vous devez absolument mettre à jour cette application pour jouer au jeu sur Windows 11

Playground Games, le studio développeur de Forza Horizon 6, vient de dévoiler une information de taille pour tous les joueurs PC. En effet, le jeu ne fonctionnera pas correctement tant…

Votre smartphone Samsung va bientôt s’assurer que vous ne ratiez aucune notification importante

Plusieurs lignes de code retrouvées au sein de One UI 9 laissent penser que Samsung travaille sur un système pour ne plus rater aucun notification. Pour cela, le géant coréen…

L’App Store tel qu’on le connaît pourrait bientôt disparaître à cause de l’IA, voici pourquoi

Apple avait récemment pris des mesures sévères contre certaines applications IA sur l’App Store. Un rapport révèle que la firme envisage désormais le mouvement inverse. La boutique d’applications de l’iPhone…

Windows 11 : Microsoft veut en finir avec les drivers défectueux qui mettent à genoux votre PC

Microsoft a annoncé la mise en place d’un nouveau programme censé résoudre l’un de pires problèmes de Windows 11. En effet, ce dernier vise à mettre fin au déploiement de…

Netflix va diffuser des films d’animation générés par IA

Netflix a créé un nouveau studio en interne, INKubator, dont la mission est de produire des courts-métrages animés à l’aide de l’IA générative. Si une partie du public opère une…

Galaxy Tab S11 Ultra 5G : avec 450 € de réduction, la tablette haut de gamme de Samsung est à son prix le plus bas pour quelques heures encore !

La tablette premium de Samsung vous fait de l’oeil, mais vous hésitez à sauter le pas ? La version 5G de la Galaxy Tab S11 Ultra est actuellement à prix…

HONOR confirme la date de sortie de son Robot Phone et dévoile un partenariat inattendu

Le HONOR Robot Phone n’était jusqu’ici qu’une promesse de salon. La marque vient de lui fixer une date de sortie concrète. Et elle s’est offert un partenaire de poids pour…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.