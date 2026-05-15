La nouvelle manette de Xbox pensée pour le cloud se dévoile en images et corrige l’un des plus défauts de ses homologues

Cette fois il semblerait que ce soit la bonne : le média Technoblog a dévoilé des photos volées de la prochaine manette Xbox pensée pour le cloud gaming. Malgré son design quelque peu étonnant, elle profite d'un avantage que même les plus récents modèles de la marque n'ont pas.

Les rumeurs à propos d'une nouvelle manette Xbox dédiée au cloud gaming ne datent pas d'hier. En 2024 déjà, il se murmurait que le constructeur prévoyait de lancer un nouveau contrôleur inspiré de la manette Stadia, capable de se connecter directement à ses serveurs pour réduire la latence. Mais le projet fut vraisemblablement reporté, en même temps que le refresh de la Xbox Series X fut annulé.

Mais voilà que la fameuse manette refait surface, et cette fois, visiblement prête à sortir. Le média brésilien Tecnoblog a en effet publié plusieurs photos volées de cette dernière, ainsi qu'une bonne partie de sa fiche technique. Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus, Xbox a opté pour un design très longiligne, qui n'est pas sans rappeler un smartphone auquel on a accroché un contrôleur tiers. Pas si idiot pour une manette pensée pour le cloud gaming.

Sur le même sujet — Les abonnés Game Pass Core et Game Pass Standard ont désormais accès au Xbox Cloud Gaming

Voici à quoi ressemble la prochaine manette Xbox Cloud Gaming

Du reste, la manette est on ne peut plus classique. On retrouve le traditionnel duo de joysticks, le quatuor de boutons d'actions sur la droite et la croix directionnelle. Sur le dessus, 2 bumpers viennent habiller chaque côté de l'appareil. Enfin, sur la face avant, on retrouve les mêmes boutons que sur la manette Xbox Series standard, ainsi qu'un bouton sûrement dédié à l'appairage à l'appareil de jeu. La manette existe également en noir.

Mais ce que l'on retient surtout de cette manette, c'est le fait qu'elle embarque une batterie de 500 mAh. Cela n'a l'air de rien en 2026 et pourtant, en dehors de ses Elites Series, toutes les manettes Xbox continuent d'être alimentées par des piles, à cause d'un vieux contrat avec Duracell. Les joueurs apprécieront de pouvoir la recharger plutôt que de courir au magasin racheter des piles lorsque celles-ci tombent à plat.