La première console Xbox de Microsoft peut se revendre cher, sous certaines conditions

Si vous avez une console Xbox première du nom qui prend la poussière chez vous, cela vaut peut-être le coup de la nettoyer pour la revendre. Selon les cas, les prix peuvent atteindre des sommes impressionnantes.

Cartes à collectionner, vieux jouets, vinyles, livres anciens… Tout ou presque peut devenir “collector” avec le temps, et donc se revendre bien plus cher que le prix auquel on a acheté l'objet à l'époque. Les consoles de jeux vidéo ne font pas exception à la règle. La plupart du temps, ce sont surtout les consoles uniques en leur genre qui affolent les compteurs. Mais pas que. La première Xbox de Microsoft, celle de 2001, peut aussi intéresser les acheteurs.

Si l'on suit l'évolution des prix visibles sur le site Price Charting, on se rend compte que les différences sont très grandes en fonction de l'état de la console. La Xbox est usée et incomplète ? N'espérez pas en tirer plus que 50 euros en moyenne. D'occasion avec sa boîte et tous ses accessoires, elle peut monter à 240 euros environ.

Quels types de Xbox première du nom se vendent à prix d'or ?

Celles qui partiront au prix fort seront soit des modèles uniques comme la Xbox édition spéciale Hulk, soit des exemplaires classiques, mais jamais déballé et bien gradé par un organisme indépendant (comme pour les cartes type Pokémon). Mais même sans passer par la gradation, une Xbox complètement neuve peut partir à plus de 1 000 euros.

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Dans tous les cas, il est important de noter que les acheteurs seront presque toujours des collectionneurs à la recherche de l'objet rare. Contrairement à Sony ou Nintendo, chaque nouvelle console de Microsoft est compatible avec les jeux sortis sur la génération précédente. Il n'est donc pas nécessaire de se procurer un modèle ancien pour faire tourner ses vieux disques. Et c'est sans compter sur l'abonnement Xbox Game Pass qui propose une bibliothèque de jeux rétro fournie. À moins que votre Xbox soit neuve et jamais déballée, ce n'est pas elle qui vous fera gagner beaucoup.