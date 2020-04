Xbox Series X : Microsoft dévoile 16 fonds d’écran 4K pour admirer la console

Microsoft vient de lancer un nouveau thème Windows 10 avec 16 fonds d’écran 4K qui permettent d’admirer le design de la console mais aussi ses entrailles en très haute résolution. On vous explique comment télécharger gratuitement ce pack.

Alors que l’on commence à peine à découvrir le design de la manette DualSense et des morceaux choisis de la PS5, Microsoft presque tout montré du design de sa console Xbox Series X qui doit prochainement être lancée. Et il semble que le constructeur a décidé de franchir une nouvelle étape en mettant en ligne un nouveau thème officiel pour Windows 10 sur la Xbox Series X.

La description officielle explique : « personnalisez votre bureau avec des images époustouflantes de la Xbox Series X, la plus puissante des consoles jamais créées. Ces 16 images premium en 4K sont gratuites pour Windows 10. Ces images doivent être exclusivement utilisées comme des fonds d’écran pour le bureau ». On a donc au total 16 images pour mettre en valeur différents éléments du design.

Mais aussi sa conception très travaillée, notamment pour assurer un refroidissement optimal des composants clés comme le GPU et le CPU. On trouve également des images de la nouvelle manette de la console. La Xbox Series X doit être lancée pour les fêtes de fin d’année 2020. Si vous souhaitez télécharger thème gratuit pour Windows 10, rien de plus simple :

Cliquez sur ce lien pour vous rendre sur la bonne page du Microsoft Store

Cliquez sur Télécharger

Une fois le thème installé sur votre machine, activez-le dans les préférences

Avez-vous installé ce thème ? Que pensez-vous de ces 16 clichés haute résolution de la console ? Partagez votre retour avec la communauté du site dans la zone commentaires !