Xbox Series X : sa manette utilisera encore des piles AA et voici pourquoi

La manette de la nouvelle Xbox Series X utilisera des piles AA comme les anciennes versions. Microsoft reste accroché à ce choix qui divise et le justifie dans une interview accordée au site Eurogamer.

Microsoft a récemment dévoilé de nouveaux détails techniques sur la Xbox Series X et en a profité pour présenter les caractéristiques de la nouvelle manette Xbox Controller. Plusieurs nouveautés sont à signaler : une croix directionnelle revue, un nouveau bouton de partage ou encore un port USB-C à l’arrière. Le design est toujours aussi réussi, mais comme à chaque nouvelle génération de la console depuis la Xbox 360, Microsoft propose des piles AA amovibles à l’intérieur de la manette.

La firme ne s’aligne donc pas sur les habitudes du camp d’en face et renonce une nouvelle fois à une batterie intégrée comme c’est le cas avec les DualShock de Sony. Beaucoup ont été déçus par ce choix d’autant plus que Microsoft avait changé de stratégie avec la dernière Xbox Elite Conttroller 2 qui intègre une batterie rechargeable non-amovible offrant une autonomie de 40 heures. La manette de la Xbox Series X ne bénéficie finalement pas du même traitement.

Les piles amovibles offrent plus de flexibilité selon Microsoft

Jason Ronald, responsable de la gestion des programmes chez Xbox a expliqué ce choix dans une interview accordée à Eurogamer/Digital Foundry. Microsoft ne souhaite pas contenter une partie de sa clientèle au détriment de l’autre. La meilleure solution pour la firme est donc de rester neutre. Cette neutralité se justifie par la flexibilité des piles amovibles.

« Ce qu’il faut savoir est que quand on parle aux joueurs, il y a un camp assez important qui préfère les piles AA. Il faut donc faire preuve de flexibilité pour satisfaire les deux camps. Vous pouvez toujours utiliser des piles rechargeables et elles fonctionnent exactement comme sur l’Elite Controller 2, à la différence qu’elles sont amovibles » explique Jason Ronald.

Pour la Xbox One, Microsoft propose un kit Play and Charge contenant une batterie rechargeable et un câble micro-USB. Cela permet de recharger la manette exactement comme une Dualshock et d’éviter de changer les piles régulièrement. Le seul hic est que ce kit est vendu séparément à environ 20 €.

Source : Eurogamer