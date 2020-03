PS5 et Xbox Series X : combien coûte leur configuration matérielle PC ?

La PS5 et la Xbox Series X ont enfin dévoilé leurs caractéristiques techniques. Une chose est certaine, elles rivaliseront sans problème avec des PC gaming de 2020 vendus plus de 1200 €. Essayons de voir s’il est possible de reproduire la configuration de ces deux consoles dans un PC monté pièce par pièce.

Sony et Microsoft ont tous deux récemment dévoilé leurs cartes. Chaque constructeur a dédié un événement spécial à la présentation matérielle de sa future console. La PS5 a eu le droit à une conférence résolument tournée vers la technique (au grand dam de nombreux joueurs) et menée par l’architecte du système de la console lui-même : Mark Cerny.

Quant à Microsoft, la firme de Redmond a dévoilé l’intégralité des caractéristiques techniques de la Xbox Series X dans un long article publié sur son blog officiel le 16 mars dernier. Les joueurs et médias du monde entier connaissent donc désormais les composants de chaque machine et une chose est certaine : les deux consoles rivalisent sans problème avec des PC gaming de 2020 vendus plus de 1000 ou 1200 €.

Nous n’allons pas nous livrer ici à un concours entre les deux consoles. Si cela vous intéresse, vous pouvez consulter notre comparatif pour déterminer la puissance de la PS5 face à la Xbox Series X. À travers cet article, nous allons plutôt essayer de voir s’il est possible de reproduire les configurations respectives de deux machines sur un PC, monté par pièce par pièce.

Le Processeur

Commençons donc cette expérience par la base avec le processeur. Pour rappel, la PlayStation 5 embarque un processeur AMD Zen 2 avec 8 cœurs cadencés à 3,5 GHz. Le GPU est basé sur l’architecture RDNA 2 compatible avec le Ray Tracing, une nouvelle technologie développée pour améliorer grandement le rendu des effets de lumières et d’ombres.

La Xbox Series X est quant à elle équipée du même processeur, avec une fréquence légèrement plus élevée de 3,8 GHz. Au regard ce que propose le marché, seul un processeur s’impose comme un bon équivalent : l’AMD Ryzen 7 3700 X et ses 8 coeurs AMD Zen à 3,6 GHz. Un SoC vendu entre 320 et 360 €. Bien entendu, l’arrivée des Ryzen 4000 d’ici la fin d’année 2020 viendra changer la donne.

Le GPU

C’est ici que les choses se corsent. En effet, les deux consoles partagent une puce graphique AMD RDNA 2 développée spécialement par AMD. De fait, il n’existe pour l’instant aucun équivalent sur le marché. Néanmoins, nous pouvons déjà nous tourner vers une carte graphique qui prend en charge le Ray-Tracing (l’un des apports les plus attendus des deux consoles), et dotée d’une puissance brute de calcul située au-dessus entre 10,28 téraflops (la PS5) et 12 téraflops (la Xbox Series X).

Sans surprise, on retrouve l’avion de chasse de chez Nvidia : la Geforce RTX 2080 SUPER, ses 11,2 TFLOPS de puissance brute de calcul et ses 8 Go de RAM GDDR6. Avec une carte graphique vendue entre 750 et 800 euros, la note commence à monter.

Si vous voulez faire des économies, vous pouvez enlever le Ray Tracing de l’équation pour se concentrer uniquement sur la puissance brute de calcul. Dans ce cas-là, la Radeon RX 5700 XT de chez AMD, avec ses 9,75 TFLOPS et ses 8 GO de RAM GDDR6 convient parfaitement. Elle est affichée à 450 €.

La RAM

Ici aussi, il faudra ruser. La PS5 et la Xbox Series X utilisent toutes les deux de la mémoire unifiée, c’est-à-dire qu’elle peut faire office de mémoire centrale tout comme de mémoire vidéo. Étant donné que les cartes graphiques choisies précédemment embarquent 8 Go de RAM GDDR6, il est amplement suffisant de seulement rajouter une barrette de 8 GO de RAM DDR4, vendue 50 € pièce sur le net.

Le stockage

L’une des grandes promesses de la PS5 et de la Xbox Series X est l’intégration d’un stockage sur SSD. Exit les temps de chargement interminables, les voyages-rapides, les sauvegardes et tutti quanti promettent d’être quasi instantanés. Concernant la PS5, la console de Sony est équipée d’un SSD unique (introuvable dans le commerce) de 825 Go pour une vitesse de 5,5 Go/seconde. Quant à la Xbox Series X, elle est dotée d’un SSD de 1 To pour une vitesse de 2,4 Go/secondes.

Notre avis s’est arrêté sur le SSD 970 PRO de Samsung. Disponible en version 512 Go ou 1 To, il propose une vitesse de lecture maximale de 3,5 Go/seconde. Un bon compromis entre les performances des SSD de la PS5 et de la Xbox Series X. Le 970 PRO est vendu aux alentours des 170 € sur le web.

Les autres composants

Il ne nous reste plus qu’à choisir le boitier, la ventilation et l’alimentation avant de faire les comptes. L’allure c’est important, et pour notre boitier nous avons opté pour un Corsair iCUE 220T RGB Airflow. Difficile de trouver mieux à moins de 100 €, et son design au top avec cette façade en acier et ses larges ouvertures ne laisse pas indifférent. De plus l’aspiration y est excellente et l’aspect modulable de certains éléments du boitier permet de l’agencer comme on l’entend. Il se négocie aux alentours des 90 euros.

Pour la ventilation, nous avons cédé à la facilité en nous reposant sur les trois ventilateurs frontaux RGB de 120 mm fournis avec le boitier Corsair. Enfin, question alimentation, une Enermax MaxPro II paraît optimale. Suffisamment puissante avec ses 700W, elle a l’avantage d’être silencieuse, sécurisée, et peu onéreuse (près de 60 €).

C’est l’heure des comptes : entre 1140 et 1440 € !

Selon la carte graphique que vous choisissez, la facture oscille donc entre 1140 et 1440 € ! Sachant que Sony et Microsoft vont probablement vendre leurs consoles en dessous des 600 euros, il faut saluer la performance des deux constructeurs, qui montrent plus que jamais leurs grandes ambitions avec ces consoles new-gen. Qui aurait cru que les consoles seraient en passe de rattraper (temporairement) les PC ?