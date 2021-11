Xbox Series X : Max Payne, Mortal Kombat, Dead or Alive et 73 autres jeux sont désormais rétrocompatibles

Microsoft continue de fêter les 20 ans de la Xbox avec des annonces réjouissantes. Aujourd’hui, pas moins de 76 jeux rejoignent la liste des titres rétrocompatibles sur la Xbox Series X. On retrouve quelques noms cultes, comme les deux premiers Max Payne, Mortal Kombat, trois Dead or Alive ou encore la saga F.E.A.R.

Microsoft a mis les bouchées doubles pour fêter les 20 ans de la Xbox. Une nouvelle manette, des éditions limitées, nouveau thème… L’éditeur a multiplié les actions pour célébrer l’anniversaire de sa console. Et ce n’est pas encore fini. Aujourd’hui, c’est un cadeau de taille que la firme de Redmond fait aux joueurs. Après deux ans de statu quo, la liste des jeux rétrocompatibles sur la Xbox Series X s’agrandit enfin.

Cela fait un certain temps que des rumeurs à ce sujet circulent, et Microsoft a finalement répondu présent, pas qu’à moitié. Au total, ce sont 76 titres qui rejoignent le programme, dont quelques pépites. On vous laisse consulter la liste complète ci-dessous, mais à titre d’exemple, sachez que vous y retrouverez la totalité des Max Payne, des F.E.A.R, Dead or Alive ou encore Skate 2.

Voici la liste des jeux à rejoindre le programme rétrocompatibilité de Xbox

Sans plus tarder, voici donc les 76 jeux Xbox et Xbox 360 qui pourront désormais tourner sur Xbox Series X :

50 Cent : Blood on the Sand

Aces of the Galaxy

Advent Rising

Adventure Time: The Secret of the Nameless Kingdom

Are You Smarter Than a 5th Grader? Make the Grade

Avatar: The Last Airbender – The Burning Earth

Bankshot Billiards 2

Beautiful Katamari

Binary Domain

Black College Football Xperience: Doug Williams Ed

Cloning Clyde

Conan

Darwinia+

Dead or Alive Ultimate

Dead or Alive 3

Dead or Alive 4

Death by Cube

Disney Universe

Disney’s Chicken Little

Elements of Destruction

F.E.A.R.

F.E.A.R. 2: Project Origin

F.E.A.R. 3

F.E.A.R. Files

The First Templar

Gladius

Gunvalkyrie

Islands of Wakfu

Lego The Lord of the Rings

Manhunt

Max Payne

Max Payne 2 : The Fall of Max Payne

Max Payne 3

Mini Ninjas

Mortal Kombat

Mortal Kombat vs. DC Universe

MX vs. ATV Alive

MX vs. ATV Untamed

NIER

Novadrome

Oddworld: Munch’s Oddysee

Onechanbara: Bikini Samurai Squad

Otogi: Myth of Demons

Otogi 2: Immortal Warriors

The Outfit

Outpost Kaloki X

Quake Arena Arcade

R.A.W. – Realms of Ancient War

Red Dead Revolver

Resident Evil: Operation Raccoon City

Ridge Racer 6

Rio

Risen

Risen 2: Dark Waters

Rock of Ages

Sacred 2: Fallen Angel

Scramble

Screwjumper!

Secret Weapons Over Normandy

Skate 2

SpongeBob SquarePants Underpants Slam!

SpongeBob’s Truth or Square

Star Wars Starfighter: Special Edition

Star Wars: Episode III Revenge of the Sith

Star Wars: The Clone Wars

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Switchball

Thrillville

Thrillville: Off the Rails

Time Pilot

TimeSplitters 2

TimeSplitters: Future Perfect

Toy Story Mania!

Vandal Hearts: Flames of Judgment

Viva Piñata: Party Animals

Warlords

« Ce dernier et ultime ajout de plus de 70 titres au programme de rétrocompatibilité n’a été possible que grâce à la passion et aux commentaires de la communauté », a commenté Peggy Lo, responsable du programme de compatibilité chez Xbox. « Les demandes constantes [des fans de Xbox] pour des titres et des améliorations spécifiques ont encouragé l’équipe de rétrocompatibilité à s’associer aux créateurs originaux pour préserver des milliers de jeux de plus de quatre générations de Xbox. »

Rappelons que l’ensemble des jeux listés proposeront l’Auto HDR sur la Xbox Series X, ainsi qu’une résolution augmentée par rapport à leur version originale, qui peut être multipliée par quatre sur Xbox Series X.

Microsoft active le FPS Boost sur 33 jeux du Xbox Cloud Gaming

C’est donc une très bonne surprise pour les joueurs Xbox, qui ne s’attendaient pas à voir la liste des jeux rétrocompatibles grandir. En effet, il y a deux ans, Microsoft assurait qu’il n’avait « aucune intention d’ajouter des jeux Xbox ou Xbox 360 dans le catalogue ». Bien que la firme a visiblement changé d’avis, il ne faut pas pour autant s’attendre à ce que la tendance continue. « Bien que nous continuions à nous concentrer sur la préservation et l’amélioration de la forme artistique des jeux, nous avons atteint la limite de notre capacité à apporter au catalogue de nouveaux jeux du passé en raison de contraintes de licence, juridiques et techniques », explique Peggy Lo.

En revanche, d’autres programmes continuent de se développer. C’est notamment le cas du FPS Boost, qui peut doubler le nombre d’images par seconde des jeux sur Xbox Series X. À compter d’aujourd’hui, ce sont ainsi 37 nouveaux jeux qui peuvent en bénéficier, dont 26 rétrocompatibles comme la série Gears of War ou encore Fallout 3 et Fallout New Vegas. Enfin, FPS Boost arrive sur 33 jeux disponibles sur Xbox Cloud Gaming, notamment Fallout 4, Fallout 76 et The Evil Within 2.