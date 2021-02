Xbox Series X et S : la rétrocompatibilité s’améliore grâce au FPS Boost

Comme l'avait promis Microsoft, ses Xbox Series X et S offrent, à partir d'aujourd'hui, la possibilité de jouer à d’anciens jeux avec des fréquences d'images plus élevées. En effet, l'entreprise de Redmond a déployé la fonctionnalité “FPS Boost” pour quelques titres Xbox One rétrocompatibles : Far Cry 4, Sniper Elite 4, UFC 4, Watch Dogs 2 et New Super Lucky's Tale.

Avec sa Xbox, Microsoft a toujours misé sur la rétrocompatibilité, au point d’en faire un argument de vente et un élément majeur de l’identité et de l’attrait de la plateforme. La Xbox Series S avait même prouvé qu’elle était une console de choix pour jouer aux jeux rétro, puisqu’elle peut émuler les jeux PS2, contrairement à la PS5 de Sony.

Aujourd’hui, Microsoft introduit la fonctionnalité FPS Boost, qui devrait plaire aux amateurs de jeux d’ancienne génération puisqu’elle leur donne une nouvelle vie, en les rendant beaucoup plus fluides qu’ils ne l’étaient sur Xbox One. Pour l’instant, FPS Boost n’est disponible que sur Far Cry 4, Sniper Elite 4, UFC 4, Watch Dogs 2 et New Super Lucky's Tale.

FPS Boost augmente les images par secondes sur les jeux plus anciens

Comme son nom l'indique, FPS Boost améliore les performances en images par seconde de chacun de ces jeux cités précédemment sur les nouvelles Xbox Series X et S, plus puissantes. Microsoft note qu'elle a choisi ces cinq premiers jeux, car ils sont populaires et sont de parfaits exemples pour démontrer l'étendue des améliorations.

Ainsi, New Super Lucky's Tale, qui avait été conçu pour fonctionner en 4K 60 FPS sur la Xbox One X et en 1080P 30 FPS sur la Xbox One S, est passé respectivement en 4K 120 FPS et en 1080P 120 FPS sur la Xbox Series X et S. UFC 4 lui a été spécialement conçu pour fonctionner à 60 images par seconde sur les nouvelles consoles Xbox.

Jason Ronald, directeur de la gestion des programmes de la Xbox, Microsoft a mis en place une technique en interne qui permet de faire tourner ces jeux à une fréquence d'images deux fois plus élevée, et tout le travail est effectué du côté de la Xbox. Cela signifie que FPS Boost ne nécessite aucun travail de la part des développeurs d'origine, mais des tests approfondis sont effectués et l'approbation de l'éditeur est requise. En conséquence, il devrait être bientôt possible de voir davantage de jeux optimisés pour les nouvelles consoles. L’inconvénient, c’est que ceux qui n’ont toujours pas eu l’occasion d’acheter une Xbox Series X devront peut-être atteindre jusqu’à Noël 2021 à cause de la pénurie mondiale.

Source : Microsoft