Xbox Game Pass : 16 jeux Xbox et Xbox 360 sont maintenant jouables via le cloud

Le Xbox Game Pass Ultimate continue de garnir son catalogue. Microsoft vient d'annoncer la disponibilité de 16 jeux rétrocompatibles Xbox et Xbox 360 via le cloud. Il sera donc possible de jouer à ces classiques de Rare ou Bethesda sur votre smartphone Android.

Décidément, le Xbox Game Pass Ultimate devient de plus en plus attractif. Après avoir accueilli une vingtaine de jeux Bethesda en début mars 2021, Microsoft continue d'améliorer l'offre déjà pléthorique de son service gaming. En ce mercredi 31 mars 2021, le constructeur vient d'annoncer la disponibilité de 16 jeux Xbox et Xbox 360 rétrocompatibles via Xcloud.

Comme vous le savez peut-être, les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate ont également accès au Xcloud, le service de cloud gaming de Microsoft. Il permet de jouer à la grande majorité des titres du catalogue sur votre smartphone ou votre tablette Android. Certains proposent même des contrôles tactiles inédits, tandis qu'il faudra impérativement utiliser une manette Xbox sur d'autres jeux.

“Aujourd'hui la rétrocompatibilité passe une nouvelle étape : le cloud. Les membres du Xbox Game Pass peuvent maintenant découvrir une sélection de classiques du passé directement sur leurs appareils mobiles, transformés en véritables consoles portables rétro. 16 titres de la première Xbox et de la Xbox 360 sont désormais disponibles sur les téléphones et tablettes Android, et d'autres arriveront bientôt”, peut-on lire sur le site officiel d'Xbox.

La liste des 16 jeux Xbox et Xbox 360 rétrocompatibles

Découvrons ensemble la liste des 16 jeux rétrocompatibles proposés par Microsoft :

Banjo-Kazooie

Banjo-Tooie

Double Dragon Neon

Fable II

Fallout : New Vegas

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War : Judgement

Jetpack Refuelled (commandes tactiles disponibles)

Kameo

Perfect Dark

Perfect Dark Zero

The Elder Scrolls III : Morrowind

The Elder Scrolls IV : Oblivion

Viva Piñata (commandes tactiles disponibles)

Viva Piñata : TIP (commandes tactiles disponibles)

Notez que si vous êtes toujours en possession de votre Xbox ou/et de votre Xbox 360, et si vous êtes abonné au Xbox Network (anciennement Xbox Live Gold), il est possible de transférer vos vieilles sauvegardes sur le cloud de Microsoft. Vous pourrez ensuite reprendre votre progression sur votre smartphone Android ! Pratique si vous vous étiez juré de terminer The Elder Scrolls IV : Oblivion un jour ou l'autre. “Les jeux connectés au Xbox Network vous permettront de conserver vos sauvegardes, mais aussi de profiter des modes en lignes avec les joueuses et joueurs du monde entier”, explique Microsoft.

Source : Xbox