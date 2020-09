Xbox Series X et Series S : préparez-vous à des ruptures de stock jusqu’à début 2021, prévient Phil Spencer

Les Xbox Series X et Series S seront probablement en rupture de stock régulière jusqu'en fin d'année. Phil Spencer, le patron de la division Xbox, vient d'annoncer la nouvelle lors d'une interview donnée à la chaîne BFM Business ce vendredi matin.

Si vous suivez l'actualité vidéoludique, vous savez que Sony comme Microsoft ont officiellement lancé leurs consoles de 9e génération : la PS5 et PS5 Digital Edition, et la Xbox Series X et Xbox Series S. Les deux constructeurs ont d'ores et déjà ouvert les précommandes pour leur machine respective. À l'heure actuelle, les Xbox Series X sont en rupture de stock partout, tout comme les PS5.

D'ailleurs, Microsoft a remercié hier les joueurs après “des précommandes record”. En France, la console est introuvable que ce soit sur Amazon, Cdiscount, Boulanger, la Fnac et les autres revendeurs. Bien évidemment, pour les malheureux qui n'ont pas encore réussi à se procurer le précieux sésame, une question se pose : est-ce que je pourrais avoir une console d'ici le lancement ou la fin d'année 2020 ?

Phil Spencer, le patron de la division Xbox, a donné quelques éléments de réponse ce matin lors d'une interview accordée à la chaîne BFM Business. À la question de la journaliste “Est-ce que vous pensez qu'il y aura des ruptures de stock et que tout le monde en aura pour Noël ?”, Phil Spencer s'est montré plutôt réaliste :

“La nouvelle Xbox a été accueillie avec beaucoup d'excitation, on a déjà lancé les précommandes, qui sont parties très vite. On va réapprovisionner nos stocks avant les vacances de Noël, mais nos stocks vont être sous tension jusqu'à la fin de l'année. Les clients qui veulent vraiment avoir leur console devront rester attentifs sur notre site web, où on va commercialiser d'autres consoles. Mais je m'attends à ce que la demande dépasse nos capacités jusqu'à la fin de cette année. On fait vraiment de notre mieux”, explique le responsable.

Vous l'aurez compris, il sera donc difficile de se procurer une Xbox Series X en cette fin d'année 2020. Sachez que nous mettons à jour régulièrement notre article dédié aux précommandes de la Xbox Series X et de la PS5. Vous pourrez voir en un coup d'œil chez quels revendeurs sont disponibles les consoles. On vous conseille également de suivre les comptes Twitter et Facebook des principaux revendeurs, qui publient des posts pour informer les internautes de nouveaux arrivages.

