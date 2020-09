Xbox Series X et Series S : Microsoft remercie les joueurs après des “précommandes record”

Les Xbox Series X et Series S cartonnent visiblement. Microsoft vient de remercier les joueurs sur Twitter, affirmant que les précommandes avaient atteint un “niveau record”. En parallèle, l'entreprise américaine a tenu à rassurer les consommateurs, et confirme que les stocks seront approvisionnés d'ici le 10 novembre 2020.

L'espace médiatique aurait clairement été occupé par Microsoft cette semaine. Après avoir officialisé l'arrivée des Xbox Series X et Xbox Series S le 10 novembre 2020 au prix de 299 € et 499 €, la firme de Redmond a défrayé la chronique en annonçant une acquisition historique. En effet, Microsoft a racheté ZeniMax Media, et par extension sa filiale Bethesda Softworks, pour la modique somme de 7,5 milliards de dollars.

Grâce à cette opération, le géant américain récupère sous son bannière des studios de renom comme Bethesda Game Studios, Arkane, Machine Games ou id Software. Et dote par le même occasion son Xbox Game Pass d'excellents jeux. Impossible de savoir si cette annonce a joué dans la balance, mais Microsoft annonce d'ores et déjà des “précommandes record” pour ses futures consoles de nouvelle génération.

En effet, l'entreprise américaine a tenu à remercier les joueurs et joueuses du monde entier sur son compte Twitter officiel. “Nous sommes honorés face aux précommandes record des Xbox Series X et Series S. Merci à tous pour cet enthousiasme”, écrit Microsoft sur l'oiseau bleu.

We are humbled by the record-breaking demand for Xbox Series X and S. Huge thanks to everyone for the excitement. 🙏

If you weren't successful today be sure to sign up with retailers for updates, and expect more consoles to be available on November 10. 💚

— Xbox (@Xbox) September 22, 2020