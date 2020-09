Xbox Series X : de nombreux internautes se trompent et achètent la Xbox One X par erreur

La Xbox Series X est disponible à la précommande depuis seulement quelques heures. Malheureusement, certains internautes ont visiblement confondu la nouvelle console de Microsoft avec sa prédécesseur, la Xbox One X. Sur Amazon, les ventes de l'ancienne console ont en effet grimpé en flèche depuis l'ouverture des précommandes.

Depuis l'ouverture des précommandes de la Xbox Series X, l'ancienne Xbox One X cartonne sur Amazon. Comme le rapportent nos confrères de The Verge, la console a grimpé de 747% dans le classement des objets les plus populaires sur le site web américain d'Amazon. Pendant plusieurs heures, la console s'est même hissée à la quatrième place.

Des bots auraient acheté des Xbox One X par erreur sur Amazon US

On imagine que des internautes distraits ou un peu trop pressés ont simplement confondu les deux machines. En effet, les noms des deux consoles sont très proches. Quand vous tapez “Xbox Series X” dans la barre de recherche d'Amazon, vous tombez à la fois sur la console recherchée et sur la prédécesseur. Enfin, on notera que les images d'illustration choisies par Amazon USA sont très similaires.

Le sursaut de popularité de la Xbox One X pourrait aussi être dû à une série de bots mal configurés. Lors du lancement d'une nouvelle console, des spéculateurs utilisent en effet des logiciels préprogrammés pour acheter en masse des unités. Ces consoles sont ensuite revendues à prix d'or sur des sites d'enchères en ligne comme eBay en profitant de la rupture de stock. C'est notamment ce qu'il s'est passé dans la foulée des précommandes des PS5 et du lancement de la RTX3080 de Nvidia.

Une poignée de bots mal configurés auraient donc confondus les deux consoles, au grand désarroi des spéculateurs. Vu la rapidité avec laquelle les consoles se sont écoulées, il n'est pas impossible que des bots soient impliqués. La situation est différente sur le site français d'Amazon, où la Xbox One X n'est actuellement plus disponible, évitant ainsi aux acheteurs et au bots de se méprendre. De votre côté, avez-vous précommandé la console ?

Source : The Verge