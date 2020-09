Xbox All Access : les mensualités pour la Xbox Series X seront à 32,99 € en France

Le Xbox All Acces permettra de payer sa Xbox Series X ou Series S en plusieurs fois. Si le prix du forfait avait été annoncé pour la Xbox Series S, Microsoft était resté silencieux quant aux mensualités concernant la Series X. Bonne nouvelle, elles sont moins chères que prévu.

Le 10 septembre 2020, Microsoft a dégainé le premier et a annoncé les prix et la date de sortie officielle des Xbox Series X et Series S. Les deux consoles de nouvelle génération seront disponibles en France le 10 novembre 2020. La Xbox Series S sera proposée à 299 €, tandis que la Xbox Series X sera elle affichée à 499 €.

Les précommandes seront ouvertes dès le 22 septembre 2020 pour les plus impatients. Durant la conférence, Microsoft a également fait une autre annonce de poids. En effet, la firme de Redmond souhaite que tout le monde puisse accéder à la next-gen, même les budgets les plus modestes. Dans cette optique, Microsoft a lancé le Xbox All Access, une formule qui prend la forme d'un crédit et qui permet de payer sa console sur 24 mois.

Ce programme ne comprend pas que le prix de la console, puisqu'il vous octroie également un abonnement de 24 mois au Xbox Game Pass Ultimate. Jusqu'à présent, Microsoft France avait uniquement communiqué les prix des mensualités concernant la Xbox Series S : 24,99 € par mois.

Xbox All Access, ton pass tout-en-un. ⬜ Series S : 24.99€ par mois

Après avoir maintenu le suspens quelque temps, ça y est. La division française du géant américain vient de donner les tarifs du Xbox All Access pour une Xbox Series X : 32,99 € par mois. Si l'on se livre à quelques calculs, la formule revient donc à un prix total de 791,16 euros, soit 331,76 € d'abonnement au Game Pass Ultimate (24 x 12,99€) et 480 € pour la Xbox Series X.

Si vous préférez acheter la console cash à 499 €, accompagnée d'un abonnement de deux ans au Xbox Game Ultimate, la facture s'élève à 811,75 €. C'est plus cher qu'avec le Xbox All Access. C'est une bonne surprise donc, puisque l'utilisateur est effectivement gagnant en optant pour le Xbox All Access.

Bien entendu, il faut prendre en compte qu'il s'agit d'un crédit sur deux ans et qu'il doit être honoré sous peine de payer des frais de pénalité. Mais quoi qu'il en soit, ce programme reste un bon moyen pour les budgets les plus limités de se procurer une Xbox Series X ou Series S sans se ruiner.

Source : Microsoft France