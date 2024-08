Précommande Xbox Series X et S : voici où acheter les 3 nouvelles versions au meilleur prix

Un peu moins de 4 ans après la sortie de ses dernières consoles de salon, Microsoft a dévoilé trois nouvelles versions qui sont déjà disponibles en précommande. Nouveaux coloris, espace de stockage élargi, disparition du lecteur physique… On vous dit tout dans cet article et on vous explique où précommander les trois nouvelles versions de Xbox Series S et X au meilleur prix.

En juin dernier, Microsoft faisait une annonce surprenante lors du Xbox Games Showcase : l’arrivée de trois nouvelles versions de consoles Xbox Series. On trouvera ainsi deux nouvelles versions pour la Xbox Series X, la console la plus puissante et la plus chère proposée par Microsoft. La Xbox Series S devra se contenter d’une seule version supplémentaire. Avec ses nouvelles sorties, Microsoft propose désormais 6 modèles différents de consoles Xbox Series. Vous avez donc l’embarras du choix !

On vous le dit tout de suite : à moins d’être un collectionneur de consoles, ces nouvelles versions ne devraient pas particulièrement vous intéresser si vous avez déjà une Xbox Series. En effet, ces nouvelles consoles ne sont pas des versions plus performantes. Elles proposent uniquement des changements mineurs comme des nouveaux coloris ou des changements d’espace de stockage. En revanche, si vous n’avez pas encore de console Xbox Series, c’est l’occasion de craquer.

XBOX SERIES X ET S : OÙ PRÉCOMMANDER LES NOUVELLES VERSIONS AU MEILLEUR PRIX ?

On connait désormais la date de sortie en France pour ces trois nouvelles consoles : ce sera le 15 octobre 2024. Mais si vous voulez vous assurer de recevoir la console dès le premier jour, on vous conseille de précommander le modèle de votre choix. Les précommandes ont démarré depuis le 22 août sur le site officiel de Microsoft, le Microsoft Store. Pour le moment, c’est le seul endroit où vous pourrez les précommander. On vous tiendra informer dès que les consoles seront disponibles sur les sites de reventes habituels.

QUELLES SONT LES NOUVELLES CONSOLES XBOX SERIES X ET S ?

Commençons par le modèle le moins cher, la Xbox Series S. Elle existe déjà en deux versions : une console blanche avec 512 Go de stockage et une console noire avec 1 To de stockage.

Cette nouvelle version combine tout simplement les deux puisqu’il s’agit d’une console blanche avec 1 To de stockage. Elle est disponible en précommande pour 349,99 euros, soit le même prix que la version noire 1 To.

PRÉCOMMANDER LA XBOX SERIES S BLANCHE 1 TO

Pour le second modèle, on passe sur le modèle le plus puissant de la console de Microsoft : la Xbox Series X. Jusqu’à présent, vous n’aviez pas le choix puisqu’il existait une seule version de cette console avec un boitier noir et un espace de stockage de 1 To.

Cette version apporte la nouveauté la plus importante puisqu’elle voit disparaître le lecteur de disque. Vous constaterez rapidement une autre modification très visible puisqu’il s’agit d’une Xbox Series X toute blanche, tant pour le boitier que pour la manette.

En revanche, on reste avec un espace de stockage de 1 To. C’est plutôt étonnant car il aurait pourtant été judicieux d’augmenter le stockage sur une version 100% numérique. Dommage ! En revanche, c’est l’occasion de s’offrir la Xbox Series X un peu moins chère puisque cette version sans lecteur est vendu à 499,99 euros, soit 50 euros de moins que la version noire avec lecteur.

PRÉCOMMANDER LA XBOX SERIES X NUMÉRIQUE BLANCHE 1 TO

Pour terminer, Microsoft propose une version de sa Xbox Series X vendue exclusivement sur le Microsoft Store. Il s’agit d’une édition spéciale Galaxy Black. Ce troisième et dernier nouveau modèle apporte un nouveau look et un espace de stockage plus grand. Pour l’aspect esthétique, Microsoft explique s’être inspiré des constellations pour créer un boitier noir tacheté de points verts et blancs.

Le socle change aussi de couleur puisqu’il devient vert. Enfin, la manette voit sa croix directionnel reprendre le motif du boitier et le dos passe aussi en vert. Mais le changement le plus notable pour les joueurs reste le doublement de l’espace de stockage qui augmente de 1 To à 2 To. Pour vous offrir cette édition spéciale Galaxy Black, il vous faudra débourser la coquette somme de 649,99 euros, soit 100 euros de plus que la version originelle.