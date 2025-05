Forfait eSIM : comment rester connecté pendant de vos voyages sans exploser votre budget ?

Rester sans connexion Internet ne serait-ce que pendant quelques heures est une situation stressante que craignent la plupart des voyageurs. Pour vos déplacements à l’étranger, il est indispensable de prévoir un moyen de rester connecté dès votre arrivée à destination, et ce, sans exploser votre budget.

Les forfaits mobiles des opérateurs traditionnels incluent de la data pour les déplacements à l’étranger. Cette enveloppe est généralement limitée à quelques pays, en plus d’exposer les abonnés à un risque de dépassement de forfait, ce qui les pousse à rester constamment sur leurs gardes.

Avec les services eSIM, vous pouvez désormais préparer sereinement vos voyages à l’étranger en activant à l’avance un forfait mobile taillé sur mesure.

CLIQUEZ ICI POUR DECOUVRIR LES OFFRES UBIGI

Forfait eSIM Ubigi : restez connecté partout dans le monde tout en maitrisant votre budget

Ubigi est l’un des principaux acteurs du marché des forfaits eSIM. C’est un service français opéré par Transatel, une entreprise de télécom opérant en France depuis le début des années 2000. Ubigi propose plusieurs offres pour les voyageurs réguliers ou occasionnels.

Ces offres sont flexibles et permettent aux utilisateurs de personnaliser leur forfait en fonction de leur besoin. Vous pouvez planifier un forfait sur n’importe quelle durée : un jour, trois jours, une semaine, deux semaines, un mois ou même sur une année selon la durée de votre séjour.

L’enveloppe data est aussi personnalisable à souhait : 1 Go, 3 Go, 10 Go ou même un forfait illimité sur la durée de votre séjour.

Il n’est donc plus nécessaire de prévoir l’achat d’une carte SIM locale une fois à destination. C’est une tracasserie en moins, et cela vous fait économiser du temps et de l’argent. Vous maitrisez aussi votre budget et évitez le stress du hors forfait.

Contrairement aux options d’itinérance des opérateurs traditionnels, Ubigi est accessible partout. Le service couvre plus de 200 destinations, dont 40 couvertes par la 5G, sans surcout.

Les avantages de l’eSIM Ubigi :

Facile à installer

Connexion rapide en 5G ou 4G selon votre destination

Possibilité de partager votre connexion en hotspot pour vous connecter en WiFi sur d’autres appareils

Une seule eSIM pour toutes vos destinations : pas besoin de refaire une installation quand vous changez de pays

Possibilité de recharger du forfait via l’application Ubigi même quand vous n’avez plus de connexion.

10% de réduction sur les forfaits eSIM de Ubigi

Les prix de Ubigi varient légèrement en fonction des destinations. Pour un forfait de 3 Go, comptez à partir de 3,5 €. Le forfait de 10 Go est accessible à partir de 7 €. Et pour un forfait illimité, prévoyez 18 € au moins en fonction des destinations. Les prix peuvent monter plus haut pour chaque type de forfait. Tout dépend de la durée, de l’enveloppe data et de la destination choisie.

La bonne nouvelle, c’est qu’en ce moment, Ubigi offre 10% de réduction pour votre première souscription avec un code promo exclusif. Il vous suffit de renseigner le coupon PHONANDROID à l’emplacement prévu avant de valider votre commande.