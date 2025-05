Bill Gates accuse Elon Musk de “tuer les enfants les plus pauvres”

Bill Gates critique la décision d'Elon Musk et de Donald Trump d'arrêter les aides au développement international, qui vont d'après lui se concrétiser par la mort de millions d'enfants.

Après avoir fait fortune avec Microsoft, Bill Gates a lancé sa fondation et s'est tourné vers la philanthropie. Et clairement, il a plus de travail que jamais depuis l'élection de Donald Trump, qui a donné pour mission à son gouvernement de réaliser des économies partout où cela est possible.

Dans une interview accordée au Financial Times, Bill Gates identifie un ennemi particulier à sa cause : Elon Musk. À la tête du nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale, le dirigeant de Tesla, SpaceX ou encore Starlink a approuvé des coupes budgétaires importantes dans l'aide des États-Unis aux pays étrangers. “L'image de l'homme le plus riche du monde tuant les enfants les plus pauvres du monde n'est pas réjouissante”, a-t-il déclaré au média économique.

Bill Gates pointe du doigt Elon Musk et Donald Trump

La fortune de Bill Gates s'élève actuellement à environ 108 milliards de dollars US, ce qui fait de lui la cinquième personne la plus riche du monde. Il explique vouloir donner 200 milliards de dollars US d'ici à 2045, par le biais de sa fondation et de ses fonds personnels, et se fixe des objectifs ambitieux. Lors de ces 20 ans, il espère éradiquer les maladies mortelles, mettre fin aux décès prématurés des mères et des bébés et sortir des centaines de millions de personnes de l'extrême pauvreté.

Bill Gates a rencontré Donald Trump pour lui faire part de ses inquiétudes quant à l'arrêt presque complet du financement du programme USAID (Agence des États-Unis pour le développement international). D'après une étude publiée par la revue scientifique Nature, 25 millions de personnes pourraient mourir au cours des 15 prochaines années, la faute à une recrudescence de maladies comme la tuberculose et le VIH, ou encore au manque de moyens de santé et de contrôle de la natalité, à cause de la fin des aides. L'ancien patron de Microsoft explique que sa fondation ne pourra pas entièrement combler le vide laissé par le gouvernement des États-Unis.