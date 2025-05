Apple fait tout ce qu’il peut pour sauver Google, la raison risque de vous surprendre

Apple vient de soutenir une nouvelle fois Google, qui risque un démantèlement forcé de ses activités. La Justice reproche au géant de la recherche en ligne sa position de monopole dans plusieurs de ses activités. Un soutien plus intéressé qu'on ne pourrait le penser.

Google (Alphabet) a connu de meilleurs jours : la firme est en ce moment aux prises d'un vaste procès antitrust aux États-Unis – dont l'issue peut menacer son avenir. Une procédure en 2023 avait reconnu que Google jouissait d'un monopole illégal sur la recherche en ligne. Tout en citant les accords noués avec d'autres géants américains pour que Google reste le moteur de recherche par défaut dans divers logiciels et interfaces.

C'est à cause de ces accords que les utilisateurs d'iPhone et de Mac lancent automatiquement une recherche Google lorsqu'ils tapent une requête dans la barre d'adresse de Safari. Les montants en jeu sont considérables. On pourrait penser naïvement que c'est Apple qui paie Google pour avoir le droit de proposer ainsi ses services par défaut. Mais comme vous l'aurez sans doute compris, c'est surtout Google qui a à perdre en cas de remplacement par des concurrents.

L'IA a des chances de mettre fin au monopole, sans intervention de la Justice, selon Apple

Dans un tel contexte, Google ne lésine pas sur les dollars : Apple récupère ainsi 20 milliards de redevance chaque année pour que surtout rien ne change. Du coup, on comprend vite que Apple n'a rien à gagner d'une défaite cuisante de son grand concurrent. Puisque un tel échec pourrait signer la fin de ces flux significatifs de capitaux.

Le responsable services chez Apple avance toutefois des arguments assez intéressants pour convaincre le juge de ne pas risquer l'avenir de Google. Eddie Cue, cité par The Verge, admet ainsi devant au tribunal l'intérêt financier des accords qui lient Apple et Google. Tout en remarquant que s'ils étaient frappés de nullité, cela permettrait des économies pour Google, tout en lésant fortement Apple.

Eddie Cue explique que rien n'égale pour l'instant les résultats fournis par Google, ce qui pourrait forcer Apple à continuer de le mettre en avant, gratuitement s'il le faut. La perte financière, majeure dans son ampleur, risque, poursuit-il “d'impacter la capacité d'Apple à lancer de nouveaux produits”. Le responsable admet que ces accords incitent la firme à ne pas proposer de moteur de recherche maison.

Tout en ajoutant qu'opter pour Google lui permet de se concentrer là où la firme peut délivrer le plus de valeur ajoutée. Vient alors un argumentaire très intéressant sur l'impact de l'IA. Eddie Cue a déjà confié que cette technologie devrait profondément modifier le cap d'Apple dans la prochaine décennie. En ce qui concerne Google, il estime que les modèles de langage large sont sur le point de changer la façon dont les gens font leurs recherche en ligne.

Avec des évolutions très rapides, et l'arrivée de nouveaux acteurs “qui abordent le problème différemment”. Il estime ainsi que ces technologies peuvent briser plus efficacement le monopole de Google qu'une condamnation au démantèlement. Et le responsable de conclure “jusqu'à ce que des produits réellement compétitifs émergent, les gens continueront d'utiliser le meilleur”.