La troisième saison de Silo est dans la boîte, Tesla baisse le prix de sa nouvelle Model Y, c’est le récap’ de la semaine

Le tarif de la Tesla Model Y en LOA est en baisse, les batteries de certains smartphones Galaxy fondent comme neige au soleil depuis la mise à jour One UI 7 et les iPhone 18 devrait profiter d’une nouvelle technologie de Face ID. Apple annonce la diffusion prochaine de la troisième saison de la série de science-fiction Silo et Huawei et BBK s’associent pour proposer un nouveau système d’exploitation.

Model Y en LOA : Tesla casse les prix

Tesla enrichit sa gamme de véhicules électriques avec une nouvelle Model Y, qui profite d’un nouveau design, d’une meilleure autonomie et de nouvelles fonctionnalités telles que l’installation d’un écran pour les passagers arrière. Bonne nouvelle pour les personnes qui souhaiteraient s’offrir ce nouveau modèle, son prix en LOA est particulièrement attractif. En effet, la Model Y est fabriquée dans l’usine allemande de Tesla, ce qui permet à la firme de proposer un loyer de 349 euros seulement par mois pendant 36 mois. Attention, le premier paiement s’élèvera toutefois à 8280 euros et les acheteurs seront limités à 10000 km par an.

Lire : Tesla casse les prix de la nouvelle Model Y, le nouveau tarif est particulièrement tentant en LOA

La mise à jour One UI 7 impacte les batteries de certains Galaxy

La dernière mise à jour de Samsung ne semble pas faire l’unanimité auprès des propriétaires de Galaxy. Si les nouvelles fonctionnalités séduisent, de nombreux utilisateurs signalent une chute de l’autonomie de leur smartphone. En effet, les témoignages se multiplient sur Reddit et sur les forums de Samsung et les modèles les plus touchés semblent être Galaxy S24 et Z Fold 6. Reste à savoir si la mise à jour de mai 2025 apportera un correctif.

Lire : One UI 7 : attention, la mise à jour ferait fondre les batteries de ces smartphones Galaxy

Silo : le tournage de la troisième saison est terminé

Bonne nouvelle pour les amateurs de science-fiction, Apple a annoncé la fin du tournage de la saison 3 de Silo. La série post-apocalyptique adaptée d’un des romans de Hugh Howey avait déjà conquis la critique et les spectateurs. La nouvelle saison, à nouveau diffusée sur Apple TV+, suivra toujours Juliette Nichols, interprétée par Rebecca Ferguson (Dune). Les épisodes sont attendus fin 2025 ou début 2026.

Lire : On ne parle que de Severance, mais cette autre série de science-fiction d’Apple TV+ mérite toute votre attention. La saison 3 arrive bientôt

iPhone 18 : Apple travaille sur une nouvelle technologie de Face ID

Le média The Information a révélé qu’Apple souhaiterait gagner de l’espace d’affichage pour ses futurs iPhone. L’idée d’Apple serait de supprimer l’encoche, de dire adieu au Dynamic Island et de proposer une nouvelle technologie de Face ID sous l’écran. Afin de conserver la qualité des vidéos avant et des selfies, Apple intégrerait la caméra avant dans un poinçon discret dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Lire : L’iPhone dit au revoir au Dynamic Island, voici ce qui va le remplacer

BBK et Huawei s’associent pour développer un nouveau système d’exploitation

Le groupe BBK ((Xiaomi, Vivo, Oppo et OnePlus) et Huawei semblent décidés à s’imposer face à Apple et Samsung en développant un nouveau système d’exploitation alternatif à iOS et Android. L’objectif est de créer une alternative libre des contraintes imposées par les sanctions américaines. Avec près de 28 % de parts de marché à l’international fin 2024, le groupe BBK est bien positionné pour imposer ce troisième OS majeur et casser le duopole Android-iOS dans les smartphones et les tablettes.

Lire : Android et iOS auront bientôt un nouveau concurrent de taille dans les smartphones

Nos tests de la semaine

Doom The Dark Ages : un seul défaut, on ne peut pas s’arrêter !

Doom The Dark Ages marque une apogée pour la saga avec un gameplay ultra nerveux, un rythme maîtrisé et une direction artistique incroyable. On adore les graphiques, la sensation de puissance, la diversité des situations et l’ajout d’un bouclier qui apporte une nouvelle dimension aux combats. Seuls bémols : un scénario peu développé et une bande-son moins marquante que les opus précédents. Outre ça, c’est un incontournable du fast FPS.

Lire : Doom The Dark Ages est un nouveau prétendant au titre de GOTY. On y a joué, on vous explique pourquoi

Asus ROG Swift OLED PG27UCDM : l’écran gamer OLED (presque) parfait

Le ROG Swift OLED PG27UCDM est un écran haut de gamme qui devrait vous séduire grâce à sa dalle OLED parfaitement calibrée, sa compatibilité Dolby Vision et HDR10, et son DisplayHDR 400 vraiment maîtrisé. Si vous êtes à la recherche d’un écran PC gamer OLED, et que votre portefeuille le permet, ce moniteur Asus est fait pour vous. Attention, son pied est un peu encombrant et son prix est élevé.

Lire : Test Asus ROG Swift OLED PG27UCDM : tout simplement le meilleur écran gamer du marché

Honor 400 Lite : un rapport qualité/prix satisfaisant

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone agréable à utiliser, au design soigné et au tarif sous la barre des 300 euros, le Honor 400 Lite pourrait retenir votre attention. Lors de notre test, nous avons apprécié son bel écran lumineux et sa touche tactile programmable. Autre point positif, le Honor 400 Lite profite de 5 ans de mise à jour Android. Si vous avez des attentes en matière d’autonomie, de performances, d’expérience audio et de qualité des photos, vous devrez toutefois passer votre chemin. C’est un bon choix pour les utilisateurs moins exigeants, à la recherche d’un smartphone simple et abordable.

Lire : Test Honor 400 Lite : une bonne alternative au Redmi Note 14 de Xiaomi