ChatGPT est en train de remplacer Excel, et ça fait paniquer Microsoft

Microsoft est-il en train de creuser sa propre tombe ? L'entreprise se rend compte que les utilisateurs privilégient désormais les agents d'IA à ses produits de bureautique comme Excel, et cela remet en cause le modèle économique des SaaS (logiciels en tant que service).

Microsoft est très vite monté dans le train de l'IA, s'assurant une certaine avance sur la concurrence en entrant au capital d'OpenAI (l'entreprise derrière ChatGPT) et en développant vite sa solution Copilot. Mais l'éditeur réalise maintenant que cet engouement pour l'IA va avoir des conséquences pour ses autres activités, à commencer par Microsoft 365 (anciennement Office) et ses abonnements permettant d'accéder à sa suite de logiciels.

Interrogé par Bill Gurley et Brad Gerstner dans un podcast Bg2 Pod, Satya Nadella, PDG de Microsoft, s'est exprimé sur cette situation particulière. Il estime que les applications à but professionnel telles qu'on les connait aujourd'hui risquent de disparaître. Ces logiciels utilisent en effet des bases de données CRUD (créer, lire, mettre à jour, supprimer), qui peuvent être exploitées par les utilisateurs à travers l'interface et les algorithmes.

ChatGPT, Copilot et consorts vont-ils enterrer les autres applications de productivité ?

Les IA ont non seulement accès à ces mêmes bases de données CRUD, mais elles y ajoutent une couche de logique, artificielle certes, mais fonctionnelle. “Une fois que l'IA sera le lieu où se trouve toute la logique, les back-ends (la couche logicielle qui gère les données, mais sans interface utilisateur) commenceront à être remplacés, n'est-ce pas ?”, estime-t-il. “Pourquoi ai-je besoin d'Excel ?”, ajoute-t-il même, provocateur.

Pour garder les utilisateurs sur ses produits, Microsoft y intègre directement Copilot. Ils peuvent donc conserver leurs habitudes sur leurs applications, tout étant aidé par l'IA quand ils en ont besoin. Chaque logiciel disposant de sa propre interface optimisée pour des besoins bien précis, il aura ainsi toujours l'avantage sur un agent conversationnel de type ChatGPT, certes capable de répondre à des requêtes complexes, mais qui ne va pas toujours les fournir sous la meilleure forme, à cause d'une interface unifiée qui doit prendre en compte de multiples contraintes.

Mais si les chatbots continuent de s'améliorer, ils pourraient bien prendre la place de nos logiciels historiques. Cette tendance a déjà commencé chez les particuliers, et même chez les professionnels.