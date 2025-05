Ce nouveau défi TikTok pousse les élèves à mettre le feu à leur ordinateur, les écoles s’alarment

Une nouvelle tendance inquiétante circule sur TikTok et dans les écoles. Des élèves sont incités à provoquer des étincelles et des incendies avec leur Chromebook. Le résultat est aussi absurde que dangereux.

Les défis TikTok peuvent vite virer au cauchemar. Le tristement célèbre Blackout Challenge, accusé d’avoir coûté la vie à plusieurs enfants, incitait à retenir son souffle jusqu’à l’évanouissement. Plus récemment, le défi « No door, no problem » poussait des influenceurs à s’introduire dans les cuisines de fast-foods en passant par le drive. Désormais, une nouvelle tendance prend de l’ampleur : le Chromebook Challenge, et il commence à semer la panique dans certains établissements scolaires aux États-Unis.

Ce défi incite les élèves à insérer des objets métalliques, comme des trombones, dans les ports USB de leurs ordinateurs portables, en particulier des Chromebooks fournis par les écoles. L’objectif est de provoquer étincelles, fumée et court-circuit, voire un début d’incendie. D'après NBC News, certains élèves filment leurs tentatives pour les publier sur TikTok ou d'autres plateformes. Ce comportement met non seulement le matériel en danger, mais surtout les personnes à proximité, sans parler des conséquences disciplinaires et juridiques.

Les élèves qui participent au Chromebook Challenge risquent l’exclusion et des poursuites

Face à la multiplication des cas, plusieurs établissements américains ont pris des mesures rapides. À Lincoln Park, dans le New Jersey, un directeur a rappelé aux familles que ce type d’acte est assimilé à du vandalisme, et peut même être poursuivi comme incendie volontaire si des dégâts plus graves surviennent. En Virginie, des courriers ont été envoyés aux parents pour leur rappeler que tout dommage causé volontairement aux ordinateurs scolaires sera facturé aux familles, conformément aux règlements. D’autres évoquent déjà l’interdiction temporaire d’usage des appareils pour les classes concernées.

TikTok affirme avoir bloqué les recherches liées au mot-clé « Chromebook Challenge », mais les vidéos circulent encore sous des variantes. Ce phénomène illustre une fois de plus l’impact délétère que peuvent avoir certains contenus viraux sur les plus jeunes. Les écoles appellent à la vigilance et demandent aux parents de parler ouvertement avec leurs enfants de ces tendances. Un simple défi peut entraîner des blessures, une exclusion temporaire ou définitive, voire des poursuites pénales. Pour quelques secondes de gloire sur internet, certains élèves risquent bien plus que la perte d’un ordinateur.