Les arnaques en ligne sont de plus en plus sophistiquées, mais Google a trouvé la parade

Google a désormais recours à l'IA pour protéger les utilisateurs des menaces dans la recherche web, dans Chrome et dans Android. L'IA permet d'établir des mesures de sécurité encore plus performantes qu'auparavant pour faire la chasse aux arnaques, sites frauduleux et fichiers malveillants.

Alors que les escroqueries en ligne sont de plus en plus nombreuses et sophistiquées, Google a intégré l'IA dans ses différents systèmes de sécurité pour protéger ses utilisateurs, que ce soit sur son moteur de recherche, sur son navigateur Chrome ou sur un appareil Android. Dans un billet de blog, l'entreprise revient sur les dispositifs qu'elle a mis en place et comment ils agissent concrètement pour nous éviter de tomber dans une arnaque.

Pour Google Search, “l'IA nous aide à détecter et à bloquer des centaines de millions de résultats frauduleux chaque jour”, est-il expliqué. L'intégration des outils d'IA permet de détecter 20 fois plus de pages frauduleuses. “Nous pouvons ainsi analyser de vastes quantités de texte sur le web, identifier les campagnes d'escroquerie coordonnées et détecter les menaces émergentes, gardant ainsi une longueur d'avance pour assurer votre sécurité sur les moteurs de recherche”, assure Google.

Gemini protège les utilisateurs de Chrome

Par exemple, la firme a constaté “une augmentation significative du nombre d'acteurs malveillants sur le web se faisant passer pour des prestataires de services clients de compagnies aériennes et escroquant des personnes en difficulté” et a réussi à réduire ces arnaques de plus de 80 %.

Google fait aussi savoir qu'il utilise désormais son modèle de langage étendu Gemini Nano pour alimenter sa Protection renforcée dans Chrome. Pour rappel, si vous utilisez le navigateur, vous pouvez l'activer dans les Paramètres en vous rendant dans la section Confidentialité et sécurité puis le menu Navigation sécurisée. Selon Google, ce mode protège deux fois plus contre le phishing et autres escroqueries. Il analyse en profondeur les téléchargements suspects et vous avertit en cas de site dangereux, même si celui-ci n'est pas encore dans sa base de données.

“Cette approche sur appareil fournit un aperçu instantané des sites web à risque et nous permet d'offrir une protection, même contre des escroqueries inédites. Gemini Nano est idéal pour cette utilisation grâce à sa capacité à analyser la nature variée et complexe des sites web, ce qui nous permet de nous adapter plus rapidement aux nouvelles tactiques d'escroquerie”, rapporte Google, qui veut étendre cette protection aux appareils Android à l'avenir.

Sur mobile, Google surveille les notifications, les messages et les appels

“Parfois, le risque lié aux sites frauduleux peut s'étendre au-delà du site lui-même. Si vous avez activé les notifications des sites web, des sites malveillants peuvent tenter de vous arnaquer par le biais d'une avalanche de notifications. Pour vous aider à anticiper les notifications malveillantes, spam ou trompeuses, nous lançons de nouveaux avertissements basés sur l'IA pour Chrome sur Android”, annonce en outre la filiale d'Alphabet.

Quand le modèle d'apprentissage automatique de Chrome détecte une notification, l'utilisateur voit un avertissement apparaître. Il a alors la possibilité de se désabonner pour ne plus recevoir de notification de cette source, ou d'afficher le contenu bloqué. Si l'avertissement est une erreur, vous pouvez choisir d'autoriser les futures notifications de ce site web.

Enfin, Google s'attaque aux escroqueries par appel et par messagerie. Une détection des menaces par IA a récemment été ajoutée aux applications Téléphone et Messages natives d'Android afin d'éviter ce type de piège. Une arnaque classique est celui conseille bancaire ou du support client. Parfois, les escrocs ont même des informations très précises sur vous, provenant de fuites de données comme celle dont a été victime Free, et les exploitent pour tenter de vous faire croire qu'ils sont légitimes.

Google nous prévient déjà quand il estime qu'un appel est peut-être un spam, nous évitant de décrocher et de perdre du temps avec un démarcheur, il va aller encore plus loin en affichant clairement à l'écran quand il considère que le contact avec lequel vous communiquez (par appel vocal ou messages) a de fortes chances d'être un arnaqueur.