Xbox Series X et S : voici l’emballage officiel des deux consoles

Microsoft vient de dévoiler l'emballage de la Xbox Series X et de la Series S. On sait à quoi ressemble le packaging dans lequel les clients recevront les deux consoles. Microsoft a adopté le même code visuel pour le packaging des Series X et S en mettant en avant la grille de ventilation, mais de manière un plus imposante pour la Series X.

On sait déjà tout des Xbox Series X et Xbox Series S, mais Microsoft continue de lever le voile sur les derniers détails qu’il reste encore à découvrir. La firme de Redmond vient de dévoiler l'emballage officiel des deux consoles. Un revendeur avait déjà révélé l'emballage de la Series X il y a quelques jours. Son design tout en noir vient d’être confirmé.

On est frappé dès le premier coup d’oeil par la grille de ventilation de la console qui est mise en avant de manière assez remarquable sur la face principale de l'emballage. Microsoft met également l’accent sur quelques-unes des caractéristiques de la Xbox Series X, à savoir son SSD de 1 To ou encore sa capacité à exécuter des jeux en 4K (la vraie) jusqu’à 120 FPS.

Xbox Series S : un packaging tout de blanc vêtu

À l’instar de la Xbox Series X, la Series S adopte la même charte visuelle que la console elle-même en se parant d’un blanc prédominant. La grille de ventilation est assez visible ici aussi et établit un contraste avec son coloris noir, tout comme la manette Xbox Wireless Controller est ses boutons de contrôle.

Pour rappel, les Xbox Series X et Series S commenceront à être livrées à partir du 10 novembre 2020. Ceux qui souhaitent les précommander pourront le faire dès le 22 septembre prochain. Le choix de l’une ou l’autre des deux consoles dépendra de l’expérience recherchée. Ils feront tourner les mêmes jeux. Pas de discrimination donc de ce côté-là. Toutefois, la Xbox Series S a été conçue pour jouer en 1440p alors que la Xbox Series X, plus puissante, pourra profiter des jeux avec de meilleurs graphismes et en 4K native, le tout se fera sans compromis sur le framerate.

Enfin, les rumeurs annoncent depuis quelques jours une Xbox Series V qui serait une Series X sans lecteur physique à l’image de la PS5 Digital Edition. Elle serait lancée au tarif de 399 €, soit 100 € de moins que la Series X. Mais rien n’est encore sûr pour l’heure, d’autant plus que Microsoft n’a jamais évoqué l’existence de cette troisième console et nous sommes à moins de deux mois de l’arrivée de la nouvelle génération des Xbox.