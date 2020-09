Xbox Series X : découvrez à quoi ressemblera le packaging de la console

La Xbox Series X doit débarquer le 10 novembre 2020 en France. En attendant, les joueurs et joueuses peuvent déjà découvrir le packaging officiel de la console, grâce à une photo publiée par le revendeur canadien La Source.

Tout n’est plus qu’une question de jours désormais. Ce 9 septembre 2020, Microsoft est enfin sortie de son mutisme pour dévoiler officiellement la date de sortie et le prix de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. Les deux consoles de nouvelle génération seront disponibles dès le 10 novembre 2020, au prix de 499 € et 299 €.

« Le 10 novembre, une nouvelle génération de console verra le jour. Notre vision deviendra alors une réalité, grâce à des expériences de jeu sur nos consoles de nouvelle génération les plus performantes, immersives et compatibles jamais conçues », a écrit le constructeur sur son site officiel.

En attendant le jour J, les joueurs et joueuses peuvent déjà voir à quoi ressemblera la boite de la Xbox Series X. En effet, le revendeur canadien La Source vient de publier une photo du packaging officiel de la console de Microsoft. On aura donc droit à une boite élégante, qui reprend le code couleur de la console : du noir et du vert « nucléaire », caractéristique de la marque Xbox.

On retrouve ensuite quelques logos mettant en avant les performances techniques de la console : SSD 1 To, le Xbox Velocity Architecture, la mention 4K 120 FPS, sans oublier le logo Series X, pour marquer sa différence avec la Xbox Series S. Ce n’est pas tout puisque le revendeur canadien a également posté une photo du dessous de la console. On remarque la présence d’un socle rond, pour assurer une stabilité à la bête si vous décidez de l’installer à la verticale.

Pour rappel, les précommandes pour la Xbox Series X et Series S seront ouvertes dès le 22 septembre 2020. Pour permettre aux bourses les plus modestes de se lancer dans la next-gen, Microsoft va mettre en place le Xbox All Access. Ce programme permet d’étaler le paiement de sa console sur deux ans et inclut par la même occasion un abonnement de 24 mois au Xbox Game Pass Ultimate.

Pour une Xbox Series S, les mensualités s’élèveront donc à 24,99 € par mois. Les conditions pour la Xbox Series X n’ont pas encore été annoncées, mais si l’on se calque sur les tarifs pratiqués aux États-Unis, on peut s’attendre en France à des mensualités de 34,99 € par mois. Pour l’heure, les magasins Fnac et Micromania ont confirmé qu’ils allaient proposer le Xbox All Access.

Source : La Source