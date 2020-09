La Xbox Series S ne serait pas rétrocompatible avec les jeux optimisés de la Xbox One X

La Xbox Series S sera rétrocompatible avec les anciennes Xbox. Mais la version allégée de la Series X aura du mal à faire tourner les jeux optimisés pour la Xbox One X. La console pourrait bien devoir se contenter des versions standard destinées à la One S. Explications.

La Xbox Series S a été officialisée cette semaine. La console séduit avant tout par son prix qui est beaucoup plus accessible que celui de la Xbox Series X. Microsoft lancera donc deux consoles pour la nouvelle génération. Elles seront toutes rétrocompatibles avec les jeux de la Xbox One, de la Xbox 360 et de la Xbox originelle.

Cependant, étant conçue principalement pour le jeu en 1080p et 1440p, la nouvelle Xbox Series S n’a peut-être pas ce qu’il faut pour profiter des jeux optimisés pour la Xbox One X de génération précédente, note John Linneman de chez Digital Foundry.

Xbox Series S : des soucis de rétrocompatibilité avec certains jeux Xbox One X

Selon Linneman, la Xbox Series S est handicapée par sa quantité de RAM et la puissance de son GPU qui sont légèrement en deçà de celles de la Xbox One X. La nouvelle console dispose de 8 Go de RAM contre 9 Go pour l’ancienne. L’écart est très mince diriez-vous, mais cela suffirait à faire différence, d’autant plus que la Series S n’offre qu’une puissance brute de 4 TFLOPs contre 6 TFLOPs pour la One X.

Cette thèse est renforcée par un autre argument. La Xbox One X est une console compatible avec la 4K navite, contrairement à la Xbox Series S qui se contentente de l’upscaling pour simuler les jeux dans cette définition. Il apparait donc tout à fait logique que certains jeux optimisés pour la Xbox One X ne soient pas en mesure de tourner au maximum de leur potentiel sur la Xbox Series S. Sa rétrocompatibilité devrait donc être limitée.

Cela ne veut pas pour autant dire que les nouveaux jeux ne fonctionneront pas beaucoup mieux sur Xbox Series S. La nouvelle console profite des toutes les évolutions apportées par la dernière génération des APU AMD : ray tracing, VRS (Variable Rate Shading), VRR (taux de rafraîchissement variable), mais aussi de latences ultra faibles, sans oublier le gain de fluidité qu’apporte le nouvel SSD NVMe.

Source : Digital Foundry