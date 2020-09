Xbox Series V : Microsoft lancerait une Xbox Series X plus petite et sans lecteur de disque à 399 €

Microsoft aurait-il une troisième console dans les cartons ? Des rumeurs parlent désormais d’une Xbox Series V qui serait une Series X sans lecteur de disque proposée au prix de 399 €, soit 100 € de moins que la version standard. Cette console se positionnerait en concurrente directe de la PS5 Digital Edition.

Microsoft a récemment officialisé la Xbox Series S, dévoilant par la même occasion le prix et la date de sortie de la Xbox Series X. Et si la firme se préparait à dévoiler une troisième console ? Les rumeurs parlent avec insistance d’une Xbox Series V portant le nom de code « Edinbourg ». Ce nom avait été repéré début juillet dans l’OS de la Xbox One S.

Il se murmurait déjà à ce moment-là que Microsoft préparait une troisième Xbox pour 2020. La firme s’inspire en effet parfois de noms de villes américaines pour attribuer un code à ses consoles. La Xbox One S était ainsi surnommée Edmonton.

Xbox Series V : la véritable concurrente de la PS5 Digital Edition ?

Les rumeurs se sont intensifiées ce week-end après la publication d’une capture d’écran sur le compte Twitter Idle Sloth (@IdleSloth84) détenu par un membre du programme Xbox Insider. Comme souvent avec ce genre de fuite, l’image est de mauvaise qualité, mais on aperçoit quand même trois consoles distinctes : la Xbox Series X, la Xbox Series S et une Xbox Series V au milieu.

Bien sûr, cette image est à prendre avec des pincettes, d’autant plus que l’insider ne précise pas l’origine de la capture. Mais celle-ci vient tant soit peu conforter les précédentes rumeurs sur la console. Le rédacteur en chef du très crédible Windows Central évoquait déjà une troisième console Xbox dans un tweet publié le 8 septembre.

Concrètement, la Xbox Series V serait une Xbox Series X 100% digitale. En effet, la console est dépourvue de lecteur physique comme on peut le voir sur la capture d’écran. Elle arbore le même design que la Series X mais est légèrement plus petite, à l’instar de la PS5 Digital Edition.

D’autres rumeurs veulent que la Series V soit en fait une version moins puissante que la Series X mais plus performante que la Xbox Series S qui n’est pas conçue pour la 4K native. Toutes les sources s’accordent toutefois à dire que la console coûterait 399 $, soit très probablement 399 € en France.

Des rumeurs crédibles ?

Une petite question pourrait tarauder les plus sceptiques. Pourquoi Microsoft n’a t-il pas encore officialisé la console ? Il se pourrait en fait que la firme le fasse dans les jours à venir. Pour rappel, la Xbox Series S avait été présentée dans la foulée d’une fuite qui dévoilait son design et son prix. Mis devant le fait accompli, Microsoft a dû officialiser la console quelques heures plus tard.

Si la Xbox Series V existait réellement, la firme de Redmond comptait probablement la présenter au même moment que la Series S lors d’un événement virtuel. C’est peut-être la dernière « surprise » que nous réserve Microsoft après l’événement PS5 que Sony organise le 16 septembre, soit mercredi prochain.