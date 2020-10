Xbox Series X : découvrez notre vidéo unboxing de la console de Microsoft

Comme la PS5, la Xbox Series X est arrivée à la rédaction pour un test complet. Mais avant de découvrir les entrailles de la bête, son interface utilisateur et les jeux qui seront proposés, venez découvrir avec nous ce qu’il se cache à l’intérieur de ce carton aux merveilles dans notre vidéo unboxing tout juste publiée sur notre chaîne YouTube.

Cette année, les nouvelles consoles de salon de Sony et de Microsoft arrivent. La PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition d’un côté. La Xbox Series X et la Xbox Series S de l’autre. Chaque console a ses atouts par rapport aux autres. Nous vous invitons à les redécouvrir dans nos différents dossiers dédiés à chaque console, mais aussi notre comparatif Xbox Series X contre PlayStation 5.

Lire aussi – Xbox Series X vs Xbox Series S : quelles différences et laquelle devez-vous acheter ?

Cette semaine, nous avons eu l’honneur d’avoir reçu à la rédaction la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Pour chacune de ses consoles, nous avons organisé une vidéo unboxing. Et pour jouer le jeu jusqu’au bout, nous avons découvert chacune des consoles durant le tournage, occasionnant quelques réactions à chaud. Vous pouvez retrouver en suivant ce lien la vidéo unboxing de la PlayStation 5 réalisée avec mon confrère Pierre. Et en fin de cet article, vous pourrez jeter un œil sur celle que j’ai eu la chance de tourner sur la Xbox Series X.

La console, la manette et les câbles dévoilés

Durant cette vidéo qui dure un peu plus de 10 minutes, vous découvrirez bien évidemment la console en elle-même, un gros bébé de 4 kilogrammes environ, haut d’une trentaine de centimètres de haut pour 15 centimètres en largeur et en profondeur (puisque la base est un carré). Vous verrez aussi la nouvelle manette Xbox, inspirée de la manette Elite Series 2, avec sa croix directionnelle concave. Et vous y découvriez aussi les quelques câbles (alimentation et HDMI) qui sont livrés dans la boîte.

Nous avons fait bien évidemment le tour du propriétaire de la console, en observant tous les recoins et les ports physiques de la console. Les boutons pour allumer la bête ou pour synchroniser les manettes. Les trois ports USB type-A, dont celui en façade qui se prête plus à la recharge du contrôleur. Ou encore le fameux port propriétaire qui servira à connecter les extensions de stockage SSD fabriquées par Seagate. Nous avons également pris le temps de découvrir la manette et de la prendre en main.

Nous espérons que cette vidéo vous plaira, ainsi que celle de la PlayStation 5. Ce n’est qu’une première prise de contact avec les deux consoles. Et nous aurons bien sûr bien les tests complets et bien d’autres vidéos à vous faire découvrir. Pour n’en rater aucune, n’oubliez pas de vous abonner et d’activer les notifications !