PS5 : découvrez notre unboxing en vidéo

La PS5 est arrivée à la rédaction de PhonAndroid et notre test débute. Mais avant de commencer à mettre les mains dans le cambouis, nous avons bien évidemment déballé la console. Nous en avons profité pour réaliser une petite vidéo unboxing, de quoi vous préparer à ce qui vous attend le 19 novembre prochain.

La PS5 arrive désormais dans moins d’un mois dans les chaumières et peut-être l’avez-vous précommandée pour y jouer dès le jour-J. La rédaction de PhonAndroid est déjà à l’œuvre pour vous donner un avis détaillé sur la console très prochainement. Mais avant de se plonger dans les entrailles de la machine de Sony, nous l’avons bien entendu déballé. Pour l’occasion, nous avons réalisé une petite vidéo unboxing.

Ainsi, nous avons pu remarquer plusieurs choses très intéressantes lors de notre déballage. Le poids de la machine, tout d’abord, qui fait plus de 4,5 kilos sur la balance, ainsi que sa taille : la PS5 est un véritable paquebot de 40 centimètres de hauteur (ou de longueur si vous la placez de manière verticale). Il va falloir faire de la place dans votre meuble TV.

La PS5 truffée de détails

La console est truffée de petits détails de designs intéressants, comme par exemple une surface texturée faite avec les formes de Sony (croix, carré, rond, triangle) ou une longue grille d’aération discrète courant le long du châssis. On peut également noter la présence d’un support inclus directement dans la boîte, nécessaire pour caler la console aussi bien de manière verticale qu’horizontale.

Outre la console, son socle, un câble HDMI et un câble secteur, la boîte contient la fameuse manette DualSense. Là encore, nous avons été agréablement surpris par le sens du détail de Sony sur son pad, beaucoup plus soigné que les précédents. On aime sa prise en main plus ferme qui rappelle celle de la manette de Xbox One, l’exemple à suivre en la matière selon nous. Petite déception en revanche pour le câble de recharge qui lui est dédié, malheureusement trop court.

Le test de la PS5 arrivera très prochainement dans nos colonnes. Console, UI, jeux, manette, nous vous dirons tout. Notons que la Xbox Series X est également entre nos mains, et qu’elle subit le même traitement, c’est-à-dire vidéo unboxing sur notre chaîne Youtube ainsi que test complet à paraître dans les prochains jours !