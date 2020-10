Xbox Series X vs Xbox Series S : quelles différences et laquelle devez-vous acheter ?

Dois-je acheter une Xbox Series X ou une Xbox Series S ? Une question que se posent bien des joueurs au moment de choisir la console qui va les accompagner en ce début de nouvelle génération ? Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte pour ne pas regretter son choix, et nous vous aidons à y voir plus clair avec ce comparatif des deux machines.

Les précommandes pour la Xbox Series X et la Xbox Series S, les deux modèles de console nouvelle génération de Microsoft, sont lancées. Alors que la PS5 est en rupture de stock absolument partout et que beaucoup de joueurs ne seront pas livrés le jour de sa sortie, le tentation de se tourner vers une Xbox est grande. Surtout qu'après avoir raté son lancement avec la Xbox One, la division gaming de la firme de Redmond s'est montrée bien plus agressive sur cette génération afin de prétendre pouvoir concurrencer la PS5.

Mais les pistes sont quelque peu brouillées puisque pour la première fois, deux modèles de Xbox bien différents, la Series X haut de gamme d'un côté et la Series S entrée de gamme de l'autre, commencent à être commercialisées en même temps. Quelles sont les différences entre les deux ? Laquelle correspond le mieux à mes besoins et à mon budget ? Réponse à ces questions dans ce comparatif.

Fiche technique des Xbox Series X et Xbox Series S

Commençons par analyser le hardware des deux consoles en nous penchant sur leurs spécifications techniques.

Xbox Series X Xbox Series S CPU AMD Ryzen Zen 2 8-core à 3,8 GHz AMD Ryzen Zen 2 8-core à 3,6 GHz GPU AMD Navi RDNA 2 - 12,15 Tflops - 52 CU à 1,825 GHz AMD Navi RDNA 2 -

4 Tflops - 20 CU à 1,565 GHz RAM 16 Go GDDR6 SDRAM 10 Go GDDR6 SDRAM Bande passante de la RAM - 10 Go à 560 Gbps

- 6 Go à 336 Gbps - 8 Go à 224 Gbps

- 2 Go à 56 Gbps Stockage SSD 1 To - NVMe PCIe 4 SSD 512 Go - NVMe PCIe 4 Vitesse de transfert du SSD 2,4 Go/s - 4,8 Go/s avec compression des données 2,4 Go/s - 4,8 Go/s avec compression des données Lecteur optique Blu-Ray 4K UHD Non Définition maximale 8K 4K Framerate maximum 120 FPS (jusqu'à 4K) 120 FPS (Jusqu'à QHD 1440p) Rétrocompatibilité Xbox One, Xbox 360 et Xbox Xbox One, Xbox 360 et Xbox Date de sortie 10 novembre 2020 10 novembre 2020 Prix 499 € 299 €

Les Xbox Series X et Xbox Series S reposent toutes sur les mêmes architectures AMD, à savoir Zen 2 pour le CPU et RDNA 2 pour le GPU. Le processeur du modèle premium est un légèrement plus puissant que celui de sa petite sœur, mais la différence reste maigre. En termes de performances purement graphiques cependant, les deux consoles next gen n'ont rien à voir. Le GPU de la Xbox Series X est bien mieux équipé avec plus de deux fois plus d'unités de calcul, chacune opérant à un niveau de fréquence plus élevé. Conséquence, la Series X développe une puissance de plus de 12 Tflops, trois fois plus que les 4 Tflops de la Series S.

La mémoire vive est également logée à meilleure enseigne sur la Series X, qui bénéficie de 16 Go de RAM avec jusqu'à 560 Gb/s de bande passante, contre 10 Go jusqu'à 224 Gb/s pour la Series S. Chacune embarque la même technologie de stockage, mais la Series X est plus gâtée avec son SSD NVMe PCIe 4 de 1 To contre les 500 Go d'espace de la Series S, qui est en plus privée de lecteur disque. Des options d'extension de stockage permettent tout de même de régler ce défaut, mais cela fait augmenter la facture alors même que le principal atout de la Xbox Series S est son prix.

De la 8K, vraiment ?

Mais comment se traduisent ces caractéristiques techniques en termes de performances concrètes ? Pour ce qu'il en est de la définition d'image, la Xbox Series X est annoncée comme étant compatible 8K, alors que la Xbox Series S s'arrête au 4K. Selon nous, cet argument seul n'est pas suffisant pour privilégier la Series X. Tout d'abord, quasiment personne n'est équipé d'un téléviseur 8K. Le parc ne devrait pas non plus être très important dans sept ans, en fin supposée de génération, même si les prix vont forcément baisser un peu. Ensuite, même avec une TV 8K, il faut que les jeux soient optimisés pour une telle qualité. On l'a vu avec la génération actuelle de consoles, on a eu du mal à profiter de la 4K avec un bon framerate malgré les promesses des constructeurs. Bref, mettons de côté la 8K pour le moment.

Par contre, il ne fait nul doute que les jeux seront plus fluides et plus beaux sur Xbox Series X. On devrait enfin avoir de la véritable 4K 60 fps sur cette dernière. Pour obtenir autant d'images par seconde, la Xbox Series S ne pourra quant à elle pas dépasser les 1440p. Le danger est que les studios développent leurs jeux pour qu'ils tournent dans les meilleures conditions sur Xbox Series S, et que ceux-ci n'atteignent alors pas leur plein potentiel sur Xbox Series X. Mais dans tous les cas, cette dernière remporte haut la main la bataille du rendu en jeu.

Les deux consoles supportent le ray-tracing, une technologie qui permet de calculer avec précision les effets de lumière qui doivent être affichés en fonction de l'emplacement et la direction de la source et en prenant en compte les contraintes d'environnement. La différence d'image avec et sans le ray-tracing est saisissante. Avec plus d'unités de calcul dédiées spécifiquement au ray-tracing, la Xbox Series X devrait se montrer impressionnante en la matière. Le doute plane quant aux performances de la Xbox Series S avec le ray-tracing activé, il faudra attendre les tests pour en avoir le cœur net.

Series X ou S, la fonctionnalité de Variable Refresh Rate (VRR) est présente. Elle permet d'avoir un jeu plus fluide, avec moins de déchirements causés par la chute ou l'augmentation soudaine du framerate. Le rendu en jeu en devient alors plus harmonieux tout en continuant de jouer avec un taux d'images par seconde le plus élevé possible sans altérer la qualité des graphismes.

Le Variable Rate Shading (VRS) est lui aussi disponible sur les deux machines. Avec ce procédé, les ressources sont allouées prioritairement aux zones les plus importantes de l'image, là où le joueur va vraiment poser les yeux. Les zones moins importantes, périphériques notamment, perdent en détail, mais généralement sans que l'on s'en rende compte. Grâce aux performances du GPU, de la RAM et du SSD, les textures sont ensuite chargées très rapidement lorsqu'une zone affichée alors pauvrement se retrouve au cœur de l'écran.

On entend parfois dire que la Xbox Series S n'est pas une digne représentante de la next gen, notamment à cause des limitations supposées de son GPU. Avec un CPU presque aussi puissant que celui de la Xbox Series X, un SSD, le ray-tracing, le VRR et le VRS, nous avons ici véritablement affaire à une console next gen. En ce qui concerne ses performances graphiques, la nouvelle architecture RDNA 2 couplée aux fonctionnalités présentées ci-dessous devrait en faire une meilleure machine que la Xbox One X malgré un nombre de Tflops plus faible.

La plus petite Xbox de l'histoire contre une tour PC

Alors que les deux modèles de PS5 sont quasi identiques, la Digital Edition étant seulement privée de lecteur Blu-ray, mais reprenant autrement le design de la PS5 classique, Microsoft a opté pour des approches bien différentes pour ses consoles next gen. D'un côté, la Xbox Series X ressemble à une tour PC et adopte des dimensions assez impressionnantes : 30 cm x 15 cm x 15 cm. Elle ne trouvera pas place sur tous les meubles TV, surtout que son système de refroidissement a été pensé pour que la console soit positionnée à la verticale. Il est possible de la mettre à l'horizontale, mais attention à la surchauffe et il ne faut surtout pas poser d'autres appareils ou objets près du ventilateur.

C'est tout le contraire pour la Xbox Series S, 60% plus petite que la Xbox Series X. Son format compact (27,5 cm x 15,1 cm x 6,5 cm) permet de l'intégrer facilement dans son salon, à l'horizontale comme il est de coutume avec les consoles. Dépourvue de lecteur disque, elle peut aussi être cachée puisque l'on a pas besoin d'accéder à la console pour lancer un titre.

La Xbox Series S est taillée pour le Game Pass

Si nous ne recommandons pas l'achat d'une PS5 Digital Edition sans lecteur Blu-ray pour la plupart des joueurs pour une question de coût de revient à moyen et long terme, la situation est différente sur Xbox pour une bonne raison : l'existence du Game Pass, l'abonnement qui permet d'accéder à un catalogue fourni de titres et qui peut se substituer à l'achat de jeux pour bien des utilisateurs. Un Game Pass qui ne cesse de s'enrichir et va continuer d'évoluer. Le rachat de Bethesda par Microsoft va rendre le Game Pass encore plus intéressant puisque tous les jeux de la société vont s'y retrouver et les nouveautés y seront même disponibles dès le jour de leur sortie. Et oui, The Elder Scrolls VI, successeur de Skyrim, sera disponible dès son lancement sans l'acheter aux abonnés du Game Pass.

Et dès le 10 novembre 2020, EA Play rejoint aussi le Game Pass sans surcoût. Pour les joueurs qui veulent goûter à la next gen sans se ruiner et limiter au maximum les coûts, c'est clairement le bon plan : une Xbox Series S avec abonnement au Game Pass, avec de temps à autre pourquoi pas l'achat d'un jeu que l'on veut absolument comme Cyberpunk 2077 ou Assassin's Creed Valhalla par exemple. Mais il y a vraiment de quoi faire avec le catalogue du Game Pass si l'on est un tant soit peu curieux.

La Xbox Series X sera le choix des joueurs plus exigeants, qui veulent profiter des merveilleux jeux à venir dans les meilleures conditions possible, avec une qualité d'image et un framerate comme jamais vu auparavant sur console de salon. Une première prise en main de la console par The Verge parle même d'un équivalent du passage du 56k à la fibre pour la Xbox Series X par rapport à la Xbox One X, avec des temps de chargement extrêmement courts et la possibilité de passer d'un jeu à l'autre sans avoir à le recharger depuis le début.

La Xbox Series X profite tout aussi bien du catalogue de jeux du Game Pass que la Xbox Series S, mais représente une meilleure solution pour ceux qui envisagent d'acheter régulièrement des titres d'une manière plus traditionnelle. En effet, vous disposez avec la console haut de gamme d'une souplesse bienvenue en termes de support de jeu : physique ou dématérialisé. La Xbox Series S ne prend quant à elle en charge que les jeux en dématérialisé. Cela rend impossible de collectionner les boîtes de nos licences favorites et nous revient également plus cher à long terme, car les jeux sont souvent moins chers en physique et objets de promotions, notamment dans les grandes surfaces, et ce même le jour de la sortie. Sur le Microsoft Store, les tarifs sont peu attractifs. Si le Game Pass ne vous intéresse que peu et que vous préférez posséder vos jeux, que vous pouvez ainsi également prêter et vendre plus facilement, mieux vaut se tourner vers la Xbox Series X, l'investissement plus important au départ sera rentabilisé au bout de quelques années.

En termes de rétrocompatibilité, les deux consoles sont à peu près logées à la même enseigne : des milliers de titres Xbox originale, Xbox 360 et Xbox sont jouables sur Xbox Series S et X. Certains jeux de la génération actuelle ressortent dans des versions optimisées next gen, dont certains sont offerts aux utilisateurs qui possèdent déjà la version current gen. C'est ce que Microsoft appelle le Smart Delivery. Tous les jeux cross gen des Xbox Games Studios le proposent, ainsi que certains titres d'éditeurs tiers selon leur bon vouloir. Cyberpunk 2077 bénéficie par exemple du Smart Delivery, vous pouvez l'acheter sur Xbox One et recevoir une copie optimisée Xbox Series à l'acquisition d'une Xbox Series S ou Series X. Avec tout de même une limitation pour la rétrocompatibilité de la Xbox Series S : sans lecteur de disque, il devient logiquement impossible de lancer ses anciens jeux physiques sur sa nouvelle console.

Le xCloud peut-il changer la donne ?

Avec un peu de projection, l'un des éléments à prendre en compte au moment de choisir entre la Xbox Series S et Xbox Series X est xCloud, qui permet aujourd'hui de profiter du Game Pass sur son smartphone Android en streaming. Mais à terme, le service de cloud gaming devrait arriver sur d'autres plateformes, notamment sur PC sous Windows 10, voire d'autres systèmes d'exploitation. Si vous bénéficiez d'une connexion internet de qualité, vous pourrez alors entrer dans l'écosystème Xbox par bien d'autres portes. La console de salon pourrait alors devenir seulement un appareil d'appoint utilisé moins souvent. Dans ce cas, le prix de la Xbox Series S joue en sa faveur.

Et si xCloud débarque également sur les consoles Xbox Series, les joueurs équipés d'une Xbox Series S pourront même profiter des meilleures performances si leur connexion internet tient la route sans avoir à dépenser le budget d'une Xbox Series X. Le problème des 500 Go de stockage vient alors lui aussi à disparaître avec le cloud gaming.

Bien sûr, tout ceci n'est que supposition. Microsoft a communiqué son envie de proposer xCloud absolument partout lors de la présentation initiale depuis la plateforme, mais nous n'avons depuis plus entendu parler des ambitions de la firme pour porter le service de streaming sur les consoles Xbox elles-mêmes. Il est possible qu'il faille attendre plusieurs années avant qu'on y ait droit, et même que le groupe américain change d'avis.

Un prix bas pour la Xbox Series S et un Xbox All Access attractif

Vient enfin la question du prix, absolument primordiale. Un élément impossible à occulter, et qui fait même figure de principal argument de vente pour la Xbox Series S, qui permet aux amateurs de jeu vidéo dotés d'un budget limité de faire une transition vers l'entrée de gamme pour 299 euros seulement. Un tarif bien plus intéressant que celui de la PS5 Digital Edition, surtout que l'absence de lecteur de disque de la Xbox Series S est compensée par le fabuleux Game Pass.

La Xbox Series X requiert un investissement bien plus important de 499 euros. C'est le même tarif que pour sa concurrente, la PS5. Avec presque deux fois plus de stockage SSD que la Xbox Series S, un lecteur Blu-ray pour pouvoir acheter des jeux en physique et un GPU bien plus puissant capable de prouesses techniques, la Xbox Series X justifie les 200 euros supplémentaires par rapport à la Xbox Series S. Mais attention, il faut un téléviseur ou un moniteur bien équipé pour vraiment bénéficier des améliorations graphiques permises par la console.

Auparavant seulement disponible aux États-Unis, le programme Xbox All Access débarque en France pour la nouvelle génération de consoles. Il s'agit d'un abonnement sur 24 mois qui permet de payer sa console petit à petit sur deux ans pour ne pas avoir à lâcher plusieurs centaines d'euros d'un coup. La formule comprend également l'accès au Game Pass Ultimate, qui regroupe le Xbox Live Gold, le Game Pass console, le Game Pass PC et xCloud.

Xbox Series X avec Xbox All Access : 32,99 euros par mois pendant 24 mois, soit 792 euros sur deux ans

pendant 24 mois, soit 792 euros sur deux ans Xbox Series S avec Xbox All Access : 24,99 euros par mois pendant 24 mois, soit 600 euros sur deux ans

Sachant que l'abonnement Game Pass Ultimate coûte officiellement 12,99 euros par mois, un rapide calcul nous permet de dire que le Xbox All Access vaut le coup puisque la Xbox Series X et 24 mois de Game Pass Ultimate sont vendus séparément pour 811 euros, soit presque 20 euros d'économie. La valeur du Xbox All Access atteint de son côté 611 euros, soit un peu plus de dix euros en moins à payer. Le tout en bénéficiant d'un dérivé de crédit à la consommation qui requiert généralement de payer des pénalités contre l'opportunité de payer en plusieurs fois. Microsoft a fait fort.

Sachez que si vous avez déjà des mois de Game Pass en cours sur votre compte, ils ne sont pas perdus, mais ajoutés aux 24 nouveaux mois de l'offre. Le Xbox All Access est par contre moins intéressant si vous comptez faire des pauses de jeu pendant plusieurs mois, car l'abonnement ne peut pas être placé sur pause. Idem si vous avez l'habitude d'acheter des clés pour le Game Pass en dehors du Microsoft Store à un prix inférieur au tarif officiel, mieux vaut se passer de cette formule si vous pouvez vous permettre de payer la console au comptant.

Xbox Series X ou Xbox Series S : laquelle acheter ?

Voilà, vous avez toutes les clés en main pour choisir entre les deux modèles de console nouvelle génération de Xbox. Microsoft a, semble-t-il, bien travaillé pour cette génération après avoir raté le lancement de sa Xbox One face à la PS4 en 2013. Pour récapituler :

Nous vous conseillons d'acheter la Xbox Series X si vous désirez acheter des jeux boîte, acheter des jeux d'occasion, et les revendre. C'est aussi la console qu'il vous faut pour bénéficier des meilleures performances et des meilleurs graphismes. Son espace de stockage conséquent permet de ne pas avoir à désinstaller et réinstaller les titres constamment et d'éviter d'investir dans un coûteux support de stockage supplémentaire.

Nous vous recommandons de vous tourner vers la Xbox Series S si votre budget est serré, que le catalogue de jeux du Game Pass vous suffit ou presque et que vous n'allez donc pas acheter pléthore de jeux plein pot. Si vous avez besoin d'une console compacte par manque de place et que vous n'avez pas de téléviseur 4K, c'est la machine idéale. Elle est très bien si vous ne tournez que sur 2-3 jeux en même temps, mais ses 500 Go de stockage peuvent poser problème à certains types de joueurs. Vu le prix du stockage SSD à ajouter, mieux vaut alors directement s'offrir une Xbox Series X si vous craignez que ces 500 Go soient insuffisants.