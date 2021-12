Xbox Series X : de premiers rendus imaginent le design de la version Elite

Un an après la sortie de la Xbox Series X, nombreux se mettent déjà à rêver d’un modèle Elite. Plus performante que jamais, cette dernière viendrait en effet faire de la concurrence à l’hypothétique PS5 Pro. Mais qu’en est-il de son design ? LetsGoDigital et Concept Creator se sont alliés pour imaginer une console aux allures de première Xbox.

Il y a un peu plus d’un an sortait la Xbox Series X. La dernière-née de Microsoft a depuis fait beaucoup d’émules, tant elle repousse les limites de puissance atteintes par ses prédécesseures. Mais, tout comme sa comparse la PS5, la console est surtout l’objet de toutes les convoitises du fait de sa rareté. À cause de la pénurie de composants et de la voracité des scalpers, il est encore extrêmement difficile de s’en procurer une.

Ce qui n’empêche pas certains d’imaginer un éventuel modèle Pro à la machine. En effet, les premières rumeurs à ce sujet ont déjà fait surface du côté de la PS5. Alors pourquoi pas pour la Xbox ? C’est ainsi que l’on s’attend à voir un jour débarquer une Xbox Series X Elite, bien entendu plus performante que jamais, notamment grâce à son tout nouveau processeur AMD gravé en 6 nm.

Voici à quoi pourrait ressembler la Xbox Series X Elite

Il n’en a pas fallu plus à LetsGoDigital pour imaginer le design de la future console. En partenariat avec le graphiste Concept Creator, ces derniers ont ainsi créé de premiers rendus qui donnent l’eau à la bouche. Premier constat : le design fait immédiatement penser à celui de la Xbox One X, voire à la toute première Xbox. Cela aurait du sens, dans la mesure où Microsoft fête cette année les 20 ans de son entrée sur le marché vidéoludique.

Deux bandes LED vertes viennent par ailleurs entourer la console pour lui donner un aspect plus futuriste. Du reste, rien de vraiment révolutionnaire, mais qui suffit à espérer que Microsoft fasse bientôt une annonce à son sujet. Selon les rumeurs, la Xbox Series X Elite pourrait sortir en 2023. Un projet qui pourrait être compromis par la pénurie de composants, qui devrait durer jusqu’à cette même année.