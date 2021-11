Microsoft réserve des Xbox Series X à ses “précieux clients” pour lutter contre les scalpers

Microsoft a mis de côté du stock de Xbox Series X spécialement dédié à ses clients américains. La console est vendu avec un jeu au choix, dont la liste comprend notamment GTA 5, Far Cry 6 ou encore Diablo 2 Resurrected. La firme de Redmond précise néanmoins que le stock est limité et qu'il faudra faire vite pour profiter de l'offre.

Microsoft vient à la rescousse des joueurs qui sont toujours à la recherche d'une Xbox Series X. Dans un mail envoyé à ses “précieux clients”, la firme fournit un lien – tout aussi précieux – d'achat pour la console. Il faudra cependant faire vite : le stock est “limité”, prévient cette dernière. Plus loin, elle précise que “les premiers arrivés seront les premiers servis”. Pour l'heure, seuls les utilisateurs américains sont concernés par l'offre.

Il semblerait qu'il faut avoir déjà effectué un achat sur le Microsoft Store pour être éligible au mail. Pour augmenter les chances de chacun, le constructeur limite l'offre à une console par utilisateur. Il est possible d'en acheter une deuxième après une période de 30 jours. Les paquets disponibles contiennent également une manette ainsi qu'un jeu au choix parmi cette liste : GTA V, Far Cry 6, Diablo 2 Resurrected, Rust, Madden 22, , Hasbro Family Fun Pack, Mortal Kombat 11 Ultimate et Insurgency Sandstorm.

Microsoft veut empêcher les scalpers de vider les stocks de Xbox Series X

Malgré les 8 millions d'exemplaires écoulés, de nombreux joueurs attendent toujours de mettre la main sur Xbox Series X. La pénurie de composants empêche Microsoft de produire assez de consoles pour satisfaire la demande. Pour ne rien arranger, les scalpers se jettent sur le moindre stock depuis un an, n'hésitant pas ensuite à les revendre plus de 1000$ sur des plateformes tierces.

Cette opération pourrait donc être un moyen pour Microsoft d'assurer à ses clients un moyen d'acheter sa console à un prix décent. D'autant que la situation ne risque pas de s'améliorer d'ici peu. Selon les fournisseurs de composants, la pénurie de semi-conducteurs va durer a minima jusqu'à septembre 2022. On ne sait pas si Microsoft prévoit de réitérer son offre d'ici là.