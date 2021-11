PS5, Xbox Series X : la pénurie va durer jusqu’en 2023, annonce AMD

Mark Papermaster, CTO de AMD, a déclaré dans une interview que la pénurie de composants va durer au moins jusqu’en 2023. Ce n’est qu’à cette période que la production pourra revenir un rythme normal selon lui. D’ici là, il sera toujours très compliqué de mettre la main sur une PS5 ou une Xbox Series X.



À chaque nouvelle déclaration des constructeurs, le délai s’allonge. Alors que les dernières estimations prévoyaient la fin de la pénurie de composants pour septembre 2022, AMD s’annonce aujourd’hui plus pessimiste. Mark Papermaster, CTO de AMD, s’est exprimé à ce sujet en interview. « Sur nos marchés, nous voyons un relâchement de l’offre dans la seconde moitié de 2022 jusqu’en 2023 », a-t-il expliqué. « C’est à ce moment-là que nous prévoyons le retour de l’équilibre entre l’offre et la demande. »

Une annonce qui ne fait pas les affaires de Sony et Microsoft et, de facto, de tous les joueurs qui n’ont pas encore eu l’occasion de mettre la main sur une PS5 ou une Xbox Series X. En effet, ces dernières sont toutes deux propulsées par un processeur AMD Ryzen. Si le constructeur ne peut pas fabriquer assez de puces, cela se ressent nécessairement sur la production de consoles.

Il va falloir attendre 2023 pour acheter une PS5 ou une Xbox Series X

Les prévisions d’AMD corroborent donc avec celles d’Intel, qui a déjà annoncé fin octobre que la pénurie de composants perdurera jusqu’en 2023. TSMC et NVIDIA ont également confirmé cette information. Sony a d’ores et déjà été contraint de revoir ses ambitions à la baisse en matière de production, et la situation ne va donc pas s’améliorer au cours de 2022.

Le secteur de consoles va donc continuer à se débattre pour trouver une solution, mais qu’en est-il des autres industries impactées ? Concernant l’automobile, Mark Papermaster se montre plus optimiste. En effet, celui-ci souligne que « chez AMD, nous n’utilisons pas les mêmes chaînes de fabrication de semi-conducteurs que les constructeurs automobiles. Nous utilisons des nœuds de semi-conducteurs de fonderie à la pointe de la technologie. Ainsi, nous n’avons pas connu le même manque à gagner que l’industrie automobile avec les nœuds hérités. »

Source : BusinessLine