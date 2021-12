Xbox Series X : la pénurie est telle que Microsoft utilise des dev kits pour un tournoi Halo Infinite

La pénurie des consoles touche tout le monde, même leur fabricant. Lors d’un tournoi officiel d’Halo Infinite, Microsoft s’est en effet retrouvé à court de Xbox Series X et a dû fournir des dev kits aux participants.

La pénurie de semi-conducteurs touche tous les secteurs. Elle dure depuis 2020 et ne devrait pas être réglée avant un moment. Ainsi, il est difficile de se procurer une des nouvelles consoles, à savoir la PS5 et la Xbox Series X/S. Même Microsoft a du mal à se fournir pour ses tournois officiels !

L’histoire nous est rapportée par Kotaku. Microsoft organise actuellement un grand tournoi autour de son jeu Halo Infinite, fraîchement sorti. Nommé HCS Kickoff Major Raleigh 2021, il se déroule en Caroline du Nord et réunit les meilleurs joueurs qui s’affrontent manette en main. Le tournoi prend place sur Xbox Series X et tous les participants doivent donc être équipés.

Microsoft a du mal à se procurer des Xbox Series X

Mais voilà, il est difficile de trouver des centaines de Xbox en ces temps de pénurie… même pour Microsoft ! Devant les difficultés à s’équiper, la firme de Redmond a eu une idée originale : faire participer certains joueurs sur des dev kits. C’est le responsable eSport de 343 Industries (studio derrière Halo) qui a vendu la mèche sur Twitter.

Pour rappel, les dev kits sont des versions modifiées de la console destinée aux développeurs. Elles n’ont pas le même design que les machines classiques et peuvent donc surprendre les participants. Cependant, les joueurs qui se voient attribuer cette version ne sont pas désavantagés. Elles ont été réglées en mode « retail », ce qui signifie qu’elles fonctionnent exactement de la même manière qu’une Xbox Series X classique. Les challengers équipés ont donc toutes les chances de gagner une partie des 250 000 dollars promis aux meilleurs.

La pénurie de composants dure depuis plus d’un an maintenant et devrait courir jusqu’en 2023, selon Intel. Certains concurrents, comme Qualcomm et AMD, sont moins catégoriques, indiquant que les soucis devraient être réglés dès 2022. Une prévision optimiste. En tout cas, cette pénurie ne touche pas uniquement le domaine du jeu vidéo, puisque l’informatique, les smartphones et même l’automobile sont touchés.

Source : Kotaku