PS5 Pro : compatible 8K, sortie en 2024, voici les premières rumeurs

La PS5 Pro commence d'ores et déjà à faire parler d'elle. En effet, la chaîne YouTube spécialisée Moore's Law is Dead vient de publier plusieurs informations au sujet de la prochaine console supposée de Sony. On fait le point sur ces révélations.

Alors que Sony vient tout juste de lancer une nouvelle version de la PS5 plus légère, les regards commencent d'ores et déjà à se tourner vers la PS5 Pro. Il faut dire que Sony a pris l'habitude de proposer des consoles en milieu de cycle, généralement plus puissantes et plus séduisantes pour les joueurs qui sont encore sur les machines de précédentes générations.

Le constructeur a appliqué cette stratégie avec la PS4 Pro, pensée avant tout pour pousser les propriétaires de PS3 à passer à la nouvelle génération dans les meilleures conditions. De fait, il est plus que probable que Sony réitère cette tactique avec la PS5. Et justement, nos confrères du site Wccftech viennent de relayer de premières informations sur la PS5 Pro. Ces renseignements proviennent de la chaîne YouTube spécialisée Moore's Law is Dead.

Une PS5 Pro compatible 8K d'ici la fin 2023 ?

Selon ses sources, Sony travaillerait actuellement sur une PS5 Pro, pour un lancement prévu entre fin 2023 et début 2024. Console estampillée Pro oblige, la machine disposerait d'améliorations techniques notables par rapport à la PS5 classique, à commencer par un affichage en 8K. En outre, il affirme que la console embarquerait un nouveau APU AMD avec de tout nouveaux IP CPU/GPU. Sony compterait également sur une nouvelle architecture RDNA et Zen. Cette nouvelle puce serait gravée en 5nm.

Toujours grâce au partenariat avec AMD, la PS5 Pro profiterait également du FSR, le FidelityFX Super Resolution. Cette technologie s'impose comme la principale concurrente du DLSS de Nvidia. Le principe reste le même : générer une image en haute résolution de chaque frame, tout en apportant la puissance de calcul nécessaire à la carte graphique pour afficher des mouvements fluides.

Avec de telles améliorations, la chaîne YouTube affirme que la PS5 Pro pourrait avoir un TDP qui dépasserait les 300W. Ce qui évidemment impacterait son prix de vente qui pourrait se situer entre 600 et 700 dollars. Bien entendu, il convient de prendre ces révélations avec de grosses pincettes. Pour rappel, Sony a donné rendez-vous aux joueurs ce jeudi 9 septembre 2021 pour un nouveau State of Play dédié à la PS5.

Source : Wccftech