Xbox Game Pass : Final Fantasy VII HD et Darksiders Genesis arrivent en août

Comme chaque mois, Microsoft annonce l’arrivée des nouveaux jeux proposés aux abonnés du Xbox Game Pass. Huit nouveaux titres sont dévoilés. Deux d’entre eux, dont Darksiders Genesis, sont exclusifs aux Xbox One, tandis que les cinq autres pourront être joués sur console ou sur ordinateur. Final Fantasy VII HD se fera un peu plus attendre que les autres.

L’équipe Xbox de Microsoft a officialisé l’identité des jeux qui seront intégrés ce mois-ci dans le Xbox Game Pass. Huit titres rejoingnent ainsi le catalogue, soit un de plus qu’au mois de juillet. La brochette compte bien sûr un titre « AAA », mais aussi des jeux plus confidentiels. Comme chaque mois, certains seront exclusifs aux Xbox One, tandis que d’autres pourront être lancés sur console, mais aussi sur PC. Vous en avez maintenant l’habitude.

Passons donc à la liste des nouveautés en commençant par le titre le plus important. Après No Man’s Sky en juin, SoulCalibur VI et Fallout 76 en juillet, c’est au tour de Darksiders Genesis d’arriver sur le Xbox Game Pass. Pour rappel, Darksiders Genesis est un prequel à la trilogie Darksiders. Révélant le quatrième et dernier cavalier de l’Apocalypse, Discorde (avec Guerre, Mort et Fureur), Darksiders Genesis explique les événements qui mènent au prélude du premier jeu quand les anges et les démons s’affrontent sur Terre.

Film intéractif, course F1, RPG, dungeon crawler…

Titre unique dans la série, Darksiders Genesis joue davantage la carte du « hack’n slash » (et un peu moins celui de l’aventure) avec un mode coopératif captivant. Ce titre, disponible dès aujourd’hui, n’est jouable que sur console. Autre jeu qui sera exclusif aux consoles, The Dark Pictures Anthology : Man of Medan. Ce dernier est un film d’horreur interactif offrant de nombreuses fins alternatives et la possibilité de partager vos choix avec vos amis.

Parmi les cinq titres jouables sur PC et console, notons l’arrivée de Final Fantasy VII HD. Il ne s’agit évidemment pas de FF7 Remake, mais de la version graphiquement améliorée du hit de la PS1 (que vous pouvez également retrouver sur Android et iOS). Notez aussi la présence de F1 2019, le jeu de course « le plus ambitieux » de Codemasters, selon les dires de Microsoft. Les autres titres sont UnderMine, excellent dungeon crawler, et les jeux indépendants Xeno Crisis, Trailmakers et It Lurks Below. Notez que Final Fantasy VII HD n’arrivera que le 13 août, et non le 6 août comme tous les autres.

Nous finissons cette mise à jour du Xbox Game Pass avec la liste des titres qui ne seront plus disponibles à partir du 14 août prochain :